سرما و یخبندان امشب در خراسان جنوبی تشدید می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشهها شرایط جوی تا اوایل هفته آینده هم پایدار و یکنواخت خواهد بود و برای ۲۴ ساعت آینده افزایش متناوب ابر در منطقه قابل پیش بینی است.
لطفی افزود:دمای هوا تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوسی در استان نخواهد داشت و وقوع یخبندان شبانه در این مدت هم در مناطق سردسیر پیش بینی میشود.
وی گفت: برای امشب تشدید سرما و یخبندان را تا حدودی انتظار داریم.
کارشناس هواشناسی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای منفی ۹ درجه سردترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۲۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند بین منفی ۴ و ۲۰ درجه سلسیوس ثبت شده است.