مسابقات لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۴ ایران از شنبه ۸ آذرماه با شش دیدار همزمان هفته نخست در دو گروه مقدماتی آغاز می‌گردد و سایپا تهران مدافع عنوان قهرمانی دو دوره گذشته، میزبان نماینده امیدیه است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سوت آغاز بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران در حالی از ساعت ۱۴ روز شنبه هشتم آذرماه به صدا در می‌آید که این فصل، نوید یک تحول بزرگ و رقابت استثنایی را می‌دهد؛ فصلی که پس از سال‌ها بار دیگر با ۱۲ تیم برگزار می‌شود.

تیم‌ها در دو گروه رقابت خود را در مرحله مقدماتی پیگیری می‌کنند. ترکیب تازه‌نفس تیم‌های صعود کرده و چهره‌های باتجربه فصل قبل به همراه برخی تغییرات در قوانین، خبر از متفاوت‌ترین و جذاب‌ترین فصل‌های والیبال زنان در سال‌های اخیر را می‌دهد.

دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر زنان از ساعت ۱۴ در شهر‌های تهران، آمل، رفسنجان، اصفهان، گلپایگان و شیراز آغاز می‌شود تا هیجان این رقابت‌ها به سال مسابقات بازگردد.

در یکی از مهم‌ترین بازی‌ها و در گروه A تیم سایپا تهران در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم میزبان نفت امیدیه است. سایپا که در دوره گذشته لیگ بدون شکست، جام عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرده بود و پس از حضور در نخستین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا در فیلیپین، امسال هم با هدایت مهسا آراسته به‌عنوان مدعی اصلی وارد مسابقات شده است.

در سوی مقابل، نفت امیدیه که فصل گذشته در جایگاه ششم ایستاد، امسال با هدف حضور در جمع هشت تیم برتر و صعود به مرحله حذفی پا به میدان گذاشته است؛ هدفی که لیلا عبادی سرمربی تیم آن را دست‌یافتنی می‌داند و امیدوار است نفت در فصل جدید لیگ نتایج بهتری به ثبت برساند.

سالن پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان تقابل متفاوت ماجان مازندران و تیم تازه تأسیس کلینیک دکتر فرهاد است. ماجان امسال نقشی فراتر از یک تیم باشگاهی دارد؛ چراکه با هدایت لی دو هی، سرمربی تیم‌های ملی زنان و بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال وارد لیگ شده است. این پروژه نتیجه همکاری فدراسیون والیبال و مجموعه ماجان در راستای ساخت نسل آینده والیبال زنان ایران است و سرمربی کره‌ای آن را پروژه‌ای بلندمدت برای ساخت شاکله تیم ملی بزرگسالان آینده می‌داند.

در نقطه مقابل، تیم قزوینی کلینیک دکتر فرهاد با هدایت افسانه ایراندوست اولین تجربه خود در لیگ برتر را پشت سر می‌گذارد؛ تیمی تازه‌نفس که تلاش دارد حضور قابل‌قبولی در سطح اول والیبال زنان ایران داشته باشد.

در سالن تختی رفسنجان، تیم صنعت مس رفسنجان از مقاومت شهرداری تبریز میزبانی می‌کند. مس رفسنجان که فصل گذشته در جایگاه هشتم قرار گرفت، امسال با هدایت فاطمه حسنی سرمربی بومی خود، تمرکز ویژه‌ای روی استفاده از بازیکنان بومی رفسنجان دارد. مقاومت تبریز، اما با هدایت سرگل علیزاده به‌دنبال ارتقای رتبه خود نسبت به فصل قبل است. سرمربی این تیم معتقد است تجربه فصل گذشته و بازنگری در برنامه‌های قبل، این تیم را برای ارائه عملکردی قدرتمندتر آماده کرده است.

تیم فولاد مبارکه سپاهان در نخستین گام لیگ برتر میزبان ملوان تهران در سالن ملت اصفهان خواهد بود؛ تقابلی میان یک مدعی باتجربه و یک تیم تازه نفس است. سپاهان که فصل قبل تا نیمه‌نهایی پیش رفت و مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفت، امسال هم با هدایت فریبا صادقی و با تکیه بر هماهنگی فصل گذشته وارد رقابت‌ها شده و شرایط خود را نسبت به دوره‌های قبل بهتر می‌داند.

در آنسوی میدان نیز مجموعه ملوان که پس از ۵۰ سال تصمیم به تیمداری در بخش بانوان گرفته است؛ این بار به عنوان نماینده جدیدی از والیبال پایتخت اولین حضور لیگ برتری خود را تجربه می‌کند. تیم شهرزاد ریاضی از نخستین تیم‌هایی بود که تمرینات پیش‌فصل را آغاز کرد و در این مدت موفق شد عنوان قهرمانی لیگ آزاد تهران را نیز به دست آورد.

سالن کارگران گلپایگان میزبان یکی از حساس‌ترین رقابت‌های هفته نخست است؛ جایی که دو رقیب فصل گذشته لیگ دسته یک، این بار در قامت لیگ برتر مقابل هم قرار می‌گیرند. پدیده صنعت اوج گلپایگان که با کسب مقام سوم فصل قبل دسته یک به لیگ برتر صعود کرد، با هدایت صدیقه سروش به‌دنبال ارائه نمایش آبرومندانه در اولین فصل حضورش است.

در مقابل، شاهین بندرعامری که فصل گذشته نایب‌قهرمان لیگ دسته یک شد، با هدایت نیلوفر حجتی و با هدف ساخت شخصیت تیم شاهین در سطح لیگ برتر وارد رقابت‌ها می‌شود؛ تیمی پرتلاش و با انگیزه‌ای متمرکز برای شروعی قدرتمند.

آخرین مسابقه گروه B در سالن شش‌هزارنفری سردار سلیمانی شیراز برگزار می‌شود؛ جایی که مهرگان شیراز حضور خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند. تیم تحت هدایت سودابه صالحی با وجود برخی محدودیت‌ها با انرژی و هدف‌گذاری مشخص پا به میدان گذاشته تا راه را برای حضور پررنگ‌تر والیبال زنان فارس هموار کند.

در سوی دیگر، قهرمان فصل گذشته لیگ دسته یک یعنی شهر آرکا البرز با هدایت ساناز رضایی و با ترکیبی تقویت‌شده وارد مسابقات شده است. این تیم علاوه بر حفظ بازیکنان فصل گذشته، چند مهره نامدار لیگ برتری را نیز جذب کرده و به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر وارد میدان می‌شود.

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان به قرار زیر است:

گروه A

تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴ (سایپا تهران – نفت امیدیه)

آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴ (ماجان مازندران – کلینیک دکتر فرهاد)

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴ (صنعت مس رفسنجان – مقاومت شهرداری تبریز)

گروه B

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴ (فولاد مبارکه سپاهان – ملوان تهران)

گلپایگان، سالن مجموعه ورزشی کارگران، ساعت ۱۴ (پدیده صنعت اوج گلپایگان – شاهین بندرعامری)

شیرار، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۴ (مهرگان شیراز – شهر آرکا البرز)