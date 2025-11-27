پخش زنده

رصد شبانه روزی جنگل الیت تا خاموشی کامل ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار چالوس گفت: تیمهای تخصصی مختلف اعم از نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، کوهنوردان، هلال احمر و بومیان منطقه تا خاموشی کامل در جنگل محل آتش سوزی حضور دارندواین تیمها هر روز به منطقه اعزام میشوند تا به صورت نقطهای مکانهایی که حتی کوچکترین اثر آتش سوزی و دود باقی مانده است را خاموش کنند.
یوسفپور با ابراز رضایت از روند اطفا و مهار آتش سوزی در جنگل الیت افزود: در حال حاضر آتش سوزی کاملا مهار شده و تنها چند لکه کوچک باقی مانده است.
وی گفت: نیروهای تخصصی در کنار دهیاریها و نیروهای محلی، به صورت شبانهروزی منطقه را رصد خواهند کرد تا آتش سوزی چند روز اخیر به صورت کامل خاموش شده باشد و هیچ اثری باقی نماند.
یوسفپور با اشاره به پیشبینی بارندگی برای این منطقه طی امروز، گفت: با این بارندگی که ممکن است به صورت برف در بالادست باشد موضوع آتش سوزی الیت تمام شده تلقی میشود.
فرماندار چالوس با اشاره به حضور تعدادی از بالگردها جهت خاموشی کامل جنگل به صورت نقطهای و لکهای تصریح کرد: تعدادی از این بالگردها به سایر نقاط استان که دچار آتش سوزی جنگل شده بودند اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از خاموشی به صورت لکهای در چهار یا پنج نقطه میشود، منظور کورسویی است که ممکن است با وزش باد دوباره مشتعل شود که باید همه این احتمالات را در نظر گرفت و اطمینان خاطر پیدا کرد.
یوسفپور در پایان تاکید کرد: تا چند روز آینده مأموریت دستگاهها بهصورت دقیق تقسیمبندی میشود و نیروهای تخصصی و عمومی شبانهروزی منطقه را رصد خواهند کرد.