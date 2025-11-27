به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، کسری سی میلیارد پوندی دولت، رشد اقتصادی اندک و افزایش بی سابقه بدهی‌های دولت، صدای منتقدان را بلندتر کرده است و کِمی بِیدنوک رهبر حزب محافظه کار انگلیس در انتقاد از لایحه بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس گفت: این به هم ریخته‌ترین بودجه‌ای است که به یاد دارم، میلیون‌ها نفر دیگر، به کمک‌های دولتی نیازمند شده‌اند، هزینه‌های دولت بالا رفته است، شمار نیازمندان بیش‌تر شده است، بیکاری افزایش یافته است، بهره بدهی‌های کشور بیش‌تر شده است، تورم بیش‌تر شده است. در مقابل، رشد اقتصادی پایین آمده است، سرمایه گذاری در کشور کم‌تر شده است، اعتماد صاحبان مشاغل پایین آمده، این آمار تکان دهنده است.

ظاهرا دولت انگلیس در گزارش بودجه، تلاش کرده میان خشم مردم و فشار مالی بر دولت، تعادل برقرار کند، اما دستکم درباره کشاورزانی که در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت، خیابان‌های اطراف نخست وزیری و مجلس انگلیس را با تراکتور به تسخیر خود در آوردند، کارساز نبوده است.

منتقدان گفتند: اکنون با این بودجه، در میانه بحران هزینه‌های زندگی، مردم از قهوه صبحگاهی تا دیگر هزینه‌های زندگی، باید منتظر قبض‌هایی با ارقام درشت‌تر باشند.

انتقاد‌ها از گزارش بودجه دولت انگلیس در شرایطی بالا گرفته که این کشور، با ۸.۱۳ تریلیارد دلار قرض، پس از آمریکا، به بدهکارترین کشور دنیا مبدل شده است. شرایطی که اقتصاددانان، چشم انداز روشنی برای آن ترسیم نمی‌کنند.......