معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه توسعه بدون حضور جدی بخش خصوصی ممکن نیست، بر ضرورت واگذاری اجرا به بخش غیردولتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در رویداد «گفتمان‌سازی نوآوری و سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی»، علیرضا رحیمی دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه توسعه بدون حضور جدی بخش خصوصی ممکن نیست، بر ضرورت واگذاری اجرا به بخش غیردولتی تأکید کرد.

رحیمی با اشاره به اهمیت رویکرد‌های نو در اقتصاد کشور گفت: «هر اندازه کارآفرین و بخش خصوصی تقویت شود، آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و سرعت پیشرفت بالا می‌رود. بدون بخش خصوصی توانمند، جامعه موفق نخواهد شد. دولت باید سیاست‌گذار و ناظر باشد و اجرا را به بخش غیردولتی بسپارد.»

وی با تأکید بر ضرورت اعتماد به نسل جوان افزود: «اگر نگاه درستی به آینده در میان جوانان شکل بگیرد، دیگر به‌دنبال استخدام دولتی نخواهند رفت و مسیر کارآفرینی را انتخاب می‌کنند. بزرگ‌ترین سرمایه ما نیروی انسانی جوان است.»

معاون امور جوانان در ادامه با انتقاد از نگاه مرکزگرا در سیاست‌گذاری، به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و گفت: «جی‌دی‌پی آذربایجان‌غربی با وجود جمعیت قابل توجه، از میانگین کشوری پایین‌تر است. این فاصله زمانی جبران می‌شود که بخش خصوصی میدان‌دار توسعه باشد. در ارومیه ظرفیت‌های بزرگی برای جهش اقتصادی وجود دارد.»

وی با بیان اینکه منابع تسهیلات اشتغال‌زایی نزدیک به چهار همت تأمین شده، افزود: «در این زمینه تأیید و تحسین مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور را داریم و بر این باوریم که با هدایت درست سرمایه و انرژی جوانان، می‌توان مسیر رشد را شتاب داد.»

رحیمی نقش جوانان را در آینده کشور تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: «جوانان ما بزرگ‌ترین سرمایه ملی هستند. در کنار همه نقد‌ها و مشکلات، آنان به وطن و نام ایران وفادارند و اگر فضا برایشان باز شود، خود مسیر پیشرفت را پیدا خواهند کرد.»

وی با تأکید بر نیاز به همسویی آموزش با بازار کار گفت: «سیستم آموزشی ما با نیاز‌های واقعی بازار فاصله دارد، اما باوجود این ناهماهنگی، ایمان داریم که با تکیه بر توان جوانان و میدان‌داری بخش خصوصی، می‌توان مسیر توسعه را هموار کرد.»