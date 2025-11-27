پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: همه نیروهای سپاه در آمادگی کامل قرار دارند و برای مقابله با هرگونه تهدیدی اعم از نرم، سخت و نیمهسخت آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن حسنزاده در رزمایش اقتدار بسیج پایتخت که صبح امروز (پنجشنبه) به همت سپاه محمد رسول الله (ص) در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد، اظهار داشت: امروز اولین اجتماع پرشکوه و با انضباط دفاعی امنیتی در تهران رقم خورده است.
سردار حسنزاده با بیان اینکه برنامهریزی و نظم میدانی در سپاه محمد رسول الله (ص) اهمیت دارد، عنوان کرد: درایت در رزمایش سپاه و بسیج نقش مؤثری دارد.
وی نظم و حضور مستمر در میدان را از ویژگیهای رزمندگان سپاه تهران بزرگ برشمرد و افزود: در این رزمایش نظم، انضباط و اقتدار در بین رزمندگان سپاه و بسیج تهران متبلور شده است.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تصریح کرد: همه نیروهای سپاه در آمادگی کامل قرار دارند و برای مقابله با هرگونه تهدیدی اعم از نرم، سخت و نیمهسخت آماده هستند.
سردار حسنزاده با اشاره به تمرینات مستمر سپاه و بسیج تهران برای افزایش آمادگیهای رزمی، تأکید کرد: صلابت و آمادگی نیروهای اقشار بسیج در این رزمایش به خوبی منعکس شده است؛ همچنین دشمنان بدانند که آمادگیهای امروز بسیج و سپاه در تهران به مراتب از ماهها و سالهای گذشته بیشتر است.
وی اظهار داشت: جمعیت حاضر در رزمایش نمونهای از گردانهای امام حسین (ع) و امام علی (ع) و در حقیقت، نمونهای از گردانهای سپاه با عظمت محمد رسول الله هستند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: شهدای اقتدار ایران همچون شهیدان کاظمی، حاجیزاده، باقری، ربانی، طهرانچی و همه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، اوج پایمردی را در مقابل دشمن نشان دادند.
سردار حسنزاده در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: تهران حدود دو میلیون بسیجی دارد که در گردانهای امام علی (ع)، امام حسین (ع)، فاتحین، تکاور پیاده، پاسدار پایه و... جمع شدهاند.
وی یادآور شد: ما بخش کوچکی از نیروهای سازمانیافته خود را جهت نمایندگی در این رزمایش و همچنین فقط بخشی از ادوات خود را به میدان آوردهایم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: امروز ۳۰ گردان جهادگر عاشورایی داریم و همه اقشار هفدهگانه بسیج دارای نیروهای خوب و آماده جهت حضور میدانی هستند.