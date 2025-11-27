به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل مدیریت بحران استان البرز از برگزاری بیست‌وهفتمین مانور زلزله و ایمنی مدارس هم‌زمان با سراسر کشور در البرز در هشتم آذر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این برنامه با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان و انتقال فرهنگ ایمنی به خانواده‌ها اجرا می‌شود.

فلاح نژاد گفت: این مانور‌ها با هدف افزایش آمادگی مدارس و دستگاه‌های امدادی برگزار می‌شود و اجرای دقیق سناریو‌ها و آموزش‌ها ضرورت دارد، تمام شهرستان‌های استان البرز نیز به‌صورت هم‌زمان در این برنامه مشارکت دارند و مسئولان مدارس و مدیران بحران محلات در هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران استان قرار دارند.

وی شعار امسال مانور را مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای این تمرین ملی، تبدیل آموزش‌های نظری به تجربه‌ای عینی و واقعی برای دانش‌آموزان است تا در شرایط بحرانی بتوانند رفتار صحیح و ایمن از خود نشان دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان البرز تصریح کرد: آموزش‌های ارائه‌شده تنها محدود به نحوه مقابله با زلزله نیست، بلکه مباحثی نظیر پناه‌گیری، تخلیه اضطراری و واکنش در برابر سایر سوانح نیز در جریان مانور تمرین خواهد شد.

محمد رضا فلاح نژاد با اشاره به اهمیت آماده‌سازی و تمرین عملی برای مواجهه با حوادث احتمالی، گفت: این مانور‌ها تمرین‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سناریو‌های مختلف از جمله زلزله و شرایط اضطراری هستند و هدف آن افزایش آمادگی جامعه، مدارس، فرمانداری‌ها و نهاد‌های امدادرسان است.

وی تصریح کرد:فرمانداری‌ها وظیفه دارند اجرای مانور را به شکل دقیق و منظم هماهنگ کنند و مستندات و سناریو‌های مورد نیاز را به ستاد مدیریت بحران ارسال نمایند، همچنین اجرای سناریو‌های پلیس راهور، هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است و هرگونه کوتاهی می‌تواند اثربخشی مانور را کاهش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به تجربه برگزاری مانور‌های اخیر مدارس، افزود: مدارس منتخب باید آموزش‌های مربوط به زلزله، تخلیه اضطراری و مدیریت بحران را از روز شنبه آغاز کنند. شورای ایمنی محله در این مدارس با مشارکت مدیر مدرسه، انجمن اولیا، نمایندگان دستگاه‌های امدادی و دانش‌آموزان تشکیل خواهد شد تا مدرسه به عنوان محور مدیریت بحران در محله تقویت شود.

وی تاکید کرد: نقاط امن در ساختمان‌ها و محل تجمع ایمن در شهر‌ها و روستا‌ها باید شناسایی شود و آموزش‌های لازم برای استفاده درست از این نقاط به دانش‌آموزان و مردم ارائه گردد. نقاط امن به معنای محل تجمع ایمن در نزدیکی ستون‌ها و دور از شیشه و اجسام خطرناک است و این آموزش‌ها باید به صورت عملی در مدارس و محلات اجرا شود.

فلاح‌نژاد با اشاره به ضرورت آماده‌سازی دستگاه‌های امدادی گفت: هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، آبفا، برق، گاز، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج باید با هماهنگی کامل در اجرای مانور شرکت کنند و ضمن آموزش عملی برنامه‌های خود را به موقع ارائه نمایند تا تجربه و آمادگی لازم ایجاد شود.

وی به اهمیت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تجهیزات غیرسازه‌ای مدارس اشاره کرد و افزود: نظام مهندسی و اداره کل نوسازی مدارس باید نسبت به استحکام و ایمنی ساختمان‌ها نظارت داشته باشند تا مدارس بتوانند به عنوان محل اسکان اضطراری در مواقع بحران مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر، خاطرنشان کرد: اطلاعات و آموزش‌ها باید از طریق فضای مجازی شبکه شاد پیام‌رسان‌ها و رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد تا سطح آمادگی جامعه افزایش یابد و در صورت وقوع زلزله یا حوادث مشابه آسیب‌ها به حداقل برسد.

فلاح نژاد از همه نهاد‌ها خواست که ضمن اجرای دقیق مانورها، تمرین‌ها و آموزش‌ها را جدی بگیرند و با رعایت برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده، عزت و آرامش مردم و کشور را تضمین کنند. همچنین یادآور شد که مانور سراسری استان در ماه آینده برگزار خواهد شد و همه شهرستان‌ها و دستگاه‌ها باید برای حضور و اجرای کامل آماده باشند.