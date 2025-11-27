در چارچوب همکاری‌های نظامی و امنیتی اسلام‌آباد–ریاض، رزمایش مشترک ضدتروریسم «البتار–۲» با حضور یگان‌های ویژه دو کشور در منطقه «تبوک» از نواحی شمال غربی عربستان برگزار شد.

پاکستان و عربستان رزمایش ضد تروریسم برگزار کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»، این رزمایش که از ۱۸ تا ۲۶ نوامبر ادامه داشت بخشی از برنامه منظم دو کشور برای تقویت هماهنگی عملیاتی، افزایش توان مقابله با تهدیدات نوظهور و ارتقای آمادگی دفاعی مشترک ارزیابی می‌شود.

روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک «البتار–۲» با محوریت عملیات ضد تروریسم در مناطق شهری اجرا شد و نیرو‌های یگان ویژه ارتش پاکستان (SSG) و واحد‌های رزمی ارتش عربستان در آن شرکت داشتند.

این بیانیه افزود: در این رزمایش، تمرین‌هایی از جمله نبرد در مناطق متراکم شهری، مقابله با مواد منفجره دست‌ساز، عملیات پاک‌سازی و اجرای تاکتیک‌های مشترک در محیط‌های پیچیده عملیاتی انجام شد.

طبق بیانیه ارتش پاکستان، نیرو‌های دو کشور طی این رزمایش هماهنگی میدانی، مهارت‌های عملیاتی و توان تبادل تاکتیک‌های تخصصی را به سطح بالاتری رساندند.

روابط عمومی ارتش پاکستان افزود: رزمایش «البتار–۲» گامی مؤثر در جهت تقویت روابط دیرینه و برادرانه دفاعی پاکستان و عربستان و نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور به امنیت منطقه‌ای و آمادگی برای مقابله با تهدید‌های تروریستی است.