معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: برای رشد ۸ درصدی سرمایه کشور محاسبات نشان می دهد به حدود ۱۲ هزار همت سرمایه گذاری نیاز داریم ، باید بخش خصوصی ورود جدی بکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در همایش بین المللی سرمایه گذاری استان اردبیل که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود، گفت: کل سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت است ما اگر بخواهیم ۸ درصد سرمایه مان رشد کند ۸ درصد موجودی سرمایه کشور باید رشد بکند، ۴ و نیم درصد هم استهلاک داریم پس ما نیاز به حدود ۱۲ هزار همت سرمایه گذاری داریم و نیاز است که بخش خصوصی ورود جدی بکند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: اگر بیش از دو دهه گذشته کشورمان را با کشورهای همسایه ترکیه و عربستان مقایسه کنیم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رشد اقتصادی مان با آنها برابر بوده، اما از بیش از یک دهه گذشته از رقبا جاماندیم؛ پس انداز اتفاق میافتد، اما منجر به سرمایه گذاری نمیشود.
مهدی حیدری که در همایش بین المللی سرمایه گذاری استان اردبیل سخن میگفت، اظهار کرد: یک نکته بسیار مهم این است که نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۰ سال گذشته ثابت بوده در واقع همان اندازه که سرمایه گذاری رشد میکند اقتصادمان هم به همان رقم رشد کرده پس نیاز به سرمایه گذاری داریم.
وی بیان کرد: دولت در سالها گذشته نه تنها سرمایه گذاری خالص نداشته به اندازه استهلاکش هم نتوانسته سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه گذاریهای دولتی کوچک و کوچکتر میشود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی افزود: در خصوص سرمایه گذاری خارجی رشد خوبی داریم، اما در واقع ظرفیتی که داریم بسیار بیشتر است. در سه ماه گذشته حدود ۱۰۰ جلسه با سرمایه گذاران خارجی برگزار کردیم و ابزارها و مشوقهایی برای سرمایه گذاران فراهم شده است.