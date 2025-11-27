پخش زنده
قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: مطالعات طرح گردشگری ساحلی اهواز ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد و روند تحویل اسکلههای احداثشده در مناطق ساحلی استان برای استفاده عمومی سرعت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مکارمی در نشست کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده گردشگری استان بیان کرد: اقتصاد و اشتغال استان نباید صرفا مبتنی بر صنایع بزرگ باشد، بلکه استفاده از ظرفیتهای گسترده گردشگری بهویژه گردشگری ساحلی و دریایی میتواند فرصتهای اشتغال سریع، پایدار و بدون آلایندگی را فراهم کند.
وی با اشاره به تاکید استاندار خوزستان بر پیشبرد طرحهای گردشگری افزود: توسعه گردشگری ساحلی در دستور کار معاونت امور اقتصادی قرار گرفته و بصورت جدی دنبال میشود چرا که قطعا نقشی تعیینکننده در رشد اقتصاد و اشتغال پاک در استان خواهد داشت.
مکارمی گفت: براساس مصوبات این نشست مقرر شد ظرف یک ماه آینده مطالعات طرح گردشگری ساحلی در محدوده پل نهم تا پل ششم شهر اهواز نهایی شود. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان موظف شد تفاهمنامهای با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درخصوص مطالعات مشترک ۲ دستگاه تنظیم و منعقد کند.
قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: همچنین تصویب شد اسکلههای احداثشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی برای بهرهبرداری عمومی به ادارهکل میراثفرهنگی تحویل شود ک ادارهکل میراثفرهنگی در جلسه آتی کارگروه سند جامع طرحهای مهم گردشگری ساحلی استان را ارایه کند.
در این نشست، گزارش جامعی از اقدامات انجامشده در حوزه ایجاد زیرساختهای گردشگری ساحلی و دریایی ارائه شد. همچنین مشکلات طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان هندیجان، و نحوه بهرهبرداری از اسکلهها، شناورها و تأسیسات صیادی، تجاری و بندری استان بررسی و امکانسنجی شد. آخرین وضعیت مطالعات رودخانه کارون نیز از سوی مشاور طرح تشریح گردید.