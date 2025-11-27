به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل گروه پتروپارس، این شرکت به‌عنوان نخستین مجموعه فعال در پروژه‌های درون‌میدانی پارس جنوبی توانست دومین چاه گازی سکوی SPD-۱ طرح اینفیل را با موفقیت حفاری و تکمیل کند.

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اعلام این خبر گفت: عملیات حفاری و تکمیل چاه SPD۱-۹ در یکی از پیچیده‌ترین نواحی زمین‌شناسی مخزن پارس جنوبی انجام شد که حفاری و تکمیل موفق این چاه گامی مهم برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود تراز انرژی و نمایش توانمندی صنعت حفاری کشور است. این موفقیت نشانه‌ای از اراده، انسجام، بلوغ فنی و مسئولیت‌پذیری همکارانم در گروه پتروپارس است.

در ادامه مهندس شهاب بسطامی، مدیرعامل شرکت خدمات چاه‌های نفت پتروپارس (POSCO)، به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروپارس، با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: چاه SPD۱-۹ با وجود دشواری‌ها و حساسیت‌های حفاری در سکوی SPD-۱، با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های چاه SPD۱-۱۰ و تلاش متخصصان شرکت پسکو به‌صورت کاملاً ایمن اجرا و تکمیل شد. همچنین پس از حفاری و تکمیل ۸ حلقه چاه توسط گروه پتروپارس در پروژه اینفیل، روزانه ۸۰۰ میلیون فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.