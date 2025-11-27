به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ گوروزی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت صنایع دستی، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ابهر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران درانجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق مرتبط با سرقت مذکور را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه توسط کارشناسان مربوطه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه ارتکابی خود معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در پایان با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مالباخته تصریح کرد:متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.