استان خراسان جنوبی برای پنجمین ماه پیاپی، پایینترین نرخ تورم کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ تورم کشور در ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۴۰.۴ درصد است، نرخ تورم استان خراسان جنوبی در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال جاری، به ۳۵.۶ درصد رسیده است.
به استناد گزارش مرکز آمار ایران؛ خراسان جنوبی و کرمانشاه در تیرماه با نرخ تورم ۳۱.۸ در آخرین پله جدول مقایسه استانها قرار داشتهاند.
طی ماههای مرداد، شهریور، مهر و آبان، جایگاه سی و یکم رده بندی استانها به خراسان جنوبی اختصاص داشته است.
تأکیدات مستمر استاندار در جلسات مختلف، تعهد مدیران استان به برنامه ریزیهای کوتاه مدت و میان مدت درون استانی و عملیاتی کردن این برنامه ها، استفاده از ظرفیتهای موجود، بازدیدهای متعدد و منظم دستگاههای اجرایی، نظارتی، تعزیرات و بازرسی از بازار و واحدهای تولیدی و تجاری، همراهی بسیار خوب کسبه و اتحادیههای مختلف صنفی و اتاق اصناف، این نتیجه را رقم زده است.