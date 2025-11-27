به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، ستاد عملیات مشترک عراق اعلام کرد میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه بامداد پنجشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله موجب آتش‌سوزی یکی از مخازن اصلی این میدان شد.

این واقعه پیامد‌های منفی بر تولید و توزیع انرژی در کشور بر جای گذاشته و سبب اختلال و قطع برق در بخش‌هایی از استان‌های اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان شده است؛ زیرا جریان گاز تأمین‌کننده نیروگاه‌های برق در این مناطق متوقف شده است.

(میدان گازی کورمور از مهم‌ترین میادین گازی عراق به شمار می‌رود. این میدان که در سال ۱۹۲۸ کشف شده، دارای ذخیره‌ای بالغ بر ۸ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد فوت مکعب بوده و به‌طور روزانه ۴۵۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۲۲ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۰۵۰ تن گاز مایع تولید می‌کند)

ستاد عملیات مشترک در ادامه تأکید می‌کند که تحقیقات فوری برای شناسایی عاملان این حمله آغاز شده و نیرو‌های امنیتی تدابیر لازم را برای حفاظت از تأسیسات راهبردی بخش انرژی و جلوگیری از هرگونه تهدید مشابه اتخاذ کرده‌اند.