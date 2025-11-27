پخش زنده
امروز: -
مستند «مشاهیر قومس»، فیلم «آموزش بزرگسالان»، مجموعه «پزشک دربار»، فیلم «پی ۲۲» و مجموعه «میراث»، از شبکههای قرآن، تهران، سلامت، نمایش و دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شبکه قرآن و معارف با پخش مستند «مشاهیر قومس»، بار دیگر پردهای از حماسهآفرینیهای فرزندان دلیر این سرزمین را روایت میکند.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدحسن عابدینژاد و با محوریت زندگی و رشادتهای دریادار شهید محمدابراهیم همتی و نقش او در عملیات غرورآفرین مروارید، امروز ساعت ۱۹:۳۰، پخش میشود.
این مستند با روایت خانواده و همرزمان شهید همتی، زوایای تازهای از رشادتهای این فرمانده شهید را بازگو میکند، فرماندهای که در خط مقدم دفاع از مرزهای آبی کشور ایستاد و با نبوغ نظامی و روحیهای برخاسته از ایمان، نقشی تعیینکننده در یکی از بزرگترین عملیاتهای دریایی تاریخ معاصر ایفا کرد.
هفتم آذر، یادآور عملیات مروارید است؛ روزی ماندگار در تقویم دفاع مقدس که در آن غیورمردان سپیدپوش نیروی دریایی ارتش با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توان و تخصص خود و با حمله به سکوهای نفتی البکر و الامیه ضربهای کاری بر پیکر اقتصادی رژیم بعث عراق وارد کردند.
در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، هفتم آذر به مناسبت اجرای موفق عملیات مروارید، به نام روز نیروی دریایی ثبت شده است.
فیلم سینمایی «آموزش بزرگسالان» به کارگردانی «میگل آنجل ویواس»، جمعه ۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان فیلم درباره «پرانی»، معلم آموزش بزرگسالان است که با چالشهای مالی و بیماری همسرش دست و پنجه نرم میکند. امید او به ترفیع شغلی و رسیدن به مقام معاونت مدرسه، با یک درگیری خیابانی ناگهانی بهخطر میافتد. انتشار فیلم این اتفاق در فضای مجازی، زندگی شخصی و حرفهای او را با بحران جدی مواجه میسازد.
در این فیلم هنرمندانی، چون «ناتالیا دی مولینا»، «بلا آگوسا» و «فرناندو والدیویلسو» ایفای نقش کردهاند.
مجموعه «پزشک دربار» به کارگردانی لی کوک لپ، از امروز هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت پخش میشود.
این مجموعه داستان زندگی دختری سختکوش و با استعداد بهنام تان یون شیان، است که علم پزشکی را از اجدادش بهارث برده، اما به خاطر این که حکومت زنان را از فعالیت در حوزه پزشکی، فراگیری علم پزشکی و طبابت منع میکند، تصمیم میگیرد مخفیانه در رشته پزشکی تجربه کسب کند. او با علاقه زیاد بهعلم پزشکی سعی دارد بر تمام موانع و مشکلات بر سر راهش غلبه کند، اما همه چیز آن جایی سخت میشود که با شخص امپراطور دیدار میکند و...
لیو شیشی، والاس هو، هوانگ شوان، دنگ لی مین، یوان ون کانگ و لی چنگ یوان در این مجموعه بهایفای نقش پرداختهاند.
بهمناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی، شبکه نمایش فیلم «پی ۲۲» را پخش میکند.
«پی ۲۲»، به کارگردانی حسین قاسمی جامی اثری که با محوریت رشادتهای دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، امروز ساعت ۱۹، پخش و جمعه ۷ آذر ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش میشود.
فیلم سینمایی «پی ۲۲»، نام اصلی ناوچه جوشن نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس است که ماموریتهای موفقیت آمیزی را در دفاع از آبهای سرزمینی و همچنین تامین امنیت کشتیهای نفتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در آن دوران پشت سر میگذارد.
ناوچه جوشن ۲۹ فروردین ۶۷ در عملیاتی نابرابر در دفاع از یکی از سکوهای مهم نفتی بهمحاصره نیروی دریایی آمریکا و تعدادی هواپیمای دشمن درآمد و در جنگی نابرابر همه کارکنان آن جز یک نفر بهدرجه رفیع شهادت رسیدند.
این فیلم نیز روایت آن حماسه ماندگار است که در آنهادی ساعی در نقش هادی تقدیر تنها بازمانده ناوچه بهعنوان بازیگر نقش اول مرد آن حماسه را برای نوید پسر فرمانده شهید ناوچه جوشن که خود از پرسنل دریایی ارتش و پیگیر آن جنگ نابرابر است، روایت میکند.
امین حیایی، افسانه بایگان و نسرین مقانلو از بازیگران این فیلم به شمار میآیند.
مجموعه تلویزیونی «میراث»، محصول مرکز سیمرغ معاونت سیما از شنبه ۸ آذر هرشب (پنجشنبهها به صورت خلاصه هفتگی)، ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش میشود. این مجموعه با نگاهی ملی و داستانی پرکشش، به نقشآفرینی نخبگان ایرانی، خودباوری نسل جوان و همراهی نهادهای مردمی و روحانیت در عبور از چالشهای امروز میپردازد. روایتی آمیخته با طنز که ریشه در مسائل واقعی و دغدغههای امروز جامعه دارد.
«میراث»، با نگاهی طنز به موضوعاتی، چون تولید ملّی، اقتصاد دانشبنیان، خوداتکایی جوانان و نقش سازنده استادان و روحانیون در حل مسائل اجتماعی میپردازد. داستان مجموعه حول زندگی یک طلبه جوان میچرخد؛ که ناگهان با چالشهایی غیرمنتظره در حوزه اقتصادی و اجتماعی روبهرو میشود و تلاش میکند با همراهی یک استاد روحانی باتجربه و کمک متخصصان جوان، راهی برای عبور از این مشکلات پیدا کند. «میراث» در کنار روایت پرکشش خود، بر این نکته تأکید دارد که اتکا به توان داخلی، خرد جمعی و ایمان، موتور محرک حرکت ایران است.
این مجموعه به کارگردانی امین امانی و تهیهکنندگی کمیل سوهانی و امین امانی تولید شده و با حضور چهرههای شاخصی، چون لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، امیرحسین صدیق و گروهی گسترده از بازیگران محبوب از جمله آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارعطلب، نصرالله رادش، وحید شیخزاده، پیام احمدینیا، محمد شیری، زهرا سعیدی و بهراد خرازی، به ایفای نقش پرداخته اند.
نگارش فیلمنامه این مجموعه را کیاوش زارعطلب انجام داده و موسسه فرهنگی هنری واره مجری طرح طرح بوده است.
تیتراژ ابتدایی مجموعه با صدای میلاد ابراهیمی و تیتراژ پایانی با صدای مجید اخشابی همراه خواهد بود.