شهردار رزن از برگزاری جشنواره برگریزان پاییز در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمصطفی موسوی گفت: با آغاز برگریزان درختان پاییزی و در راستای شور و نشاط اجتماعی شهروندان، نخستین جشنواره برگریزان پاییز به زودی در شهر رزن برگزار میشود.
او همچنین از برگزاری جشنواره تجلیل از شایستگان، برگزیدگان، نام آوران و برترینهای این شهر در هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: در این جشنواره از ۲۵ نفر از برترینهای این شهرستان تجلیل خواهد شد.
شهردار رزن هدف از برگزاری چنین جشنوارهایی را ایجاد روحیه شور و نشاط و ارتقاء انگیزه در جامعه برشمرد و تاکید کرد: استقبال شهروندان از این جشنها، نقش مؤثری در تدوام این گونه برنامهها دارد.
موسوی از آغاز عملیات اجرایی پروژه پارک تخصصی کودک شهر رزن نیز خبر داد و گفت: با توجه به رشد شهر و نیاز به توسعه فضای سبز و نیز سیاستهای تخصصی کردن پارکها به لحاظ ارتقاء مهارت دانش آموزان و کودکان، طراحی یک پارک با عنوان پارک کودک انجام شده و عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شده است.
اوافزود: این پارک تخصصی کودک یک هکتاری، اردیبهشت سال آینده افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.