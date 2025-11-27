مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: پس از چند سال وقفه، جشنواره ملی فیلم رضوی بار دیگر در یزد برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام دانشی گفت: در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره فیلم رضوی که با حضور مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در حرم مطهر امام هشتم (ع) برگزار شد استان یزد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد برای برگزاری جشنواره فیلم رضوی انتخاب شده که امیدواریم این رویداد به بهترین شیوه برگزار شود.

وی افزود: این جشنواره با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و هماهنگی با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس به صورت مشترک برگزار خواهد شد و انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از ارکان برگزار کننده این رویداد هنری خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از آمادگی کامل این استان برای میزبانی جشنواره فیلم رضوی خبر داد و تصریح کرد: فراخوان جشنواره فیلم رضوی در نیمه دوم آذرماه منتشر خواهد شد.

فرشد فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا نیز اظهار داشت که علت انتخاب یزد برای میزبانی این جشنواره فعال بودن فیلم سازان یزدی و وجود قدمگاه‌های متعدد امام رضا (ع) در این استان در جریان سفر تاریخی آن حضرت از مدینه تا مرو و مزیت‌های فرهنگی و آیینی یزد است.