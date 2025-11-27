نمایشگاه اسناد و مدارک تاریخ روابط دو کشور ایران و اندونزی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دوجانبه با مراسمی در ساختمان مجموعه فرهنگی هنری اسماعیل مرزوقی جاکارتا افتتاح شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا، در این مراسم سفیر و نمایندگان برخی کشورها، استادان دانشگاه و پژوهشگران اندونزیایی، خبرنگاران و دیپلمات‌های کشور‌های مختلف حضور داشتند.

این نمایشگاه که برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور برگزار شده است به صورت مشترک توسط وزارت امور خارجه اندونزی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برنامه ریزی و اجرا شده است.

پس از بررسی اسناد و مدارک تاریخی بین دو کشور در مدت هفتاد و پنج سال همکاری، در مجموع یکصد سند مهم، از روابط دوجانبه از جمله عهدنامه مودت و برخی موافقت نامه‌های تجاری و مکاتبات سیاسی و تصاویری از مراودات مقامات دو کشور در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

این اسناد توسط نهاد‌های چندگانه اندونزی اعم از مرکز آرشیو ملی، وزارت خارجه و … و با کمک و همکاری اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور خارجه ایران گردآوری و تأمین شده‌اند و طی مراحل بررسی چندگانه پس از استخراج، دسته بندی موضوعی و پالایش نهایی، برای نمایش برگزیده شده‌اند.

این نمایشگاه، طی مراسمی با سخنرانی سه سخنران ویژه سفیر جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، رئیس آژانس استراتژیک سیاست خارجی، وزارت امور خارجه اندونزی، و مشاور ویژه وزیر امور خارجه اندونزی در دیپلماسی اقتصادی آغاز به کار کرد.