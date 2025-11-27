به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ امسال ۱۱ هزار تن ماهی پرورشی از استخر‌های دومنظوره استان صید خواهد شد.

مدیر شیلات استان مرکزی گفت: صید ماهیان پرورشی از استخر‌های دومنظوره استان آغاز شده و تا اواسط آذرماه اداره دارد و پیش بینی می‌شود امسال ۱۱ هزار تن ماهی پرورشی در استان مرکزی صید شود.

حسن اکبری افزود: بیش از ۹۰ درصد آبزی پروری استان مرکزی همزمان با فصل کشاورزی در استخر‌های دومنظوره است و امسال با رهاسازی ۱۸ میلیون قطعه بچه ماهی در ۴۵۵ استخر پرورشی رشد ۳۶ درصدی در رهاسازی و ۱۵ درصدی در تعداد واحد‌های آبزی پروری تجربه شده است.