رئیس مسابقات بین المللی برنامه نویسی رایان گفت: برگزیدگان نخستین مسابقه بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی از حمایت‌های مالی و معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری بهره‌مند می‌شوند.

حمید ضرابی زاده رئیس مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی رایان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برگزاری مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی برنامه‌نویسی رایان ۲۰۲۵ در حوزه هوش مصنوعی با حضور شرکت کنندگانی از ۳۰ کشور دنیا از ۴ تا ۸ آذر برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در چندین مرحله و در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شده است و دانشگاه‌های مختلف در هر مرحله میزبانی رویداد را بر عهده داشتند.

ضرابی زاده گفت: هدف از برگزاری این سلسله رقابت‌ها ، ایجاد رقابت سالم، شناسایی استعداد‌ها و تقویت ظرفیت‌های نوآورانه در دانشگاه‌ها و اتصال آنها به زیست بوم فناورانه کشور است .

وی افزود: این مسابقات در دانشگاه صنعتی شریف و با حضور نخبگان ایرانی و بین المللی در حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی درحال برگزاری است.

رئیس مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی رایان گفت: برگزیدگان این مسابقات از حمایت‌های مالی و معنوی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور بهره‌مند و عضو بنیاد ملی نخبگان می‌شوند .