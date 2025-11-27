پخش زنده
رئیس مسابقات بین المللی برنامه نویسی رایان گفت: برگزیدگان نخستین مسابقه بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی از حمایتهای مالی و معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری بهرهمند میشوند.
حمید ضرابی زاده رئیس مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی رایان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برگزاری مرحله نهایی مسابقات بینالمللی برنامهنویسی رایان ۲۰۲۵ در حوزه هوش مصنوعی با حضور شرکت کنندگانی از ۳۰ کشور دنیا از ۴ تا ۸ آذر برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات در چندین مرحله و در دانشگاههای مختلف کشور برگزار شده است و دانشگاههای مختلف در هر مرحله میزبانی رویداد را بر عهده داشتند.
ضرابی زاده گفت: هدف از برگزاری این سلسله رقابتها ، ایجاد رقابت سالم، شناسایی استعدادها و تقویت ظرفیتهای نوآورانه در دانشگاهها و اتصال آنها به زیست بوم فناورانه کشور است .
وی افزود: این مسابقات در دانشگاه صنعتی شریف و با حضور نخبگان ایرانی و بین المللی در حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی درحال برگزاری است.
رئیس مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی رایان گفت: برگزیدگان این مسابقات از حمایتهای مالی و معنوی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور بهرهمند و عضو بنیاد ملی نخبگان میشوند .