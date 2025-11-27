پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد این کشور بر ادامه و تقویت همکاریهای مثبت و سازنده با ایران پایبند است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا، این موضع را مشاور ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، زلدا وولان کارتیکا، در مراسم گشایش نمایشگاه اسناد به مناسبت هفتاد و پنجمین سال روابط دیپلماتیک دو کشور در جاکارتا بیان کرد.
او گفت روابط دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، سلامت، آموزش و فناوری بهطور قابل توجهی پیشرفت کرده و اکنون بخش مهمی از این مسیر در قالب اسناد تاریخی به نمایش گذاشته شده است. به گفته وی، این نمایشگاه فراتر از ارائه اسناد تاریخی است و نشان دهنده نقش دیپلماسی در تقویت تفاهم، دوستی و همکاری میان ملتهاست.
محمد بروجردی سفیر ایران در اندونزی نیز در سخنرانی خود این نمایشگاه را نشانهای از روابطی دانست که بر ارزشهای مشترک، احترام متقابل و همکاری عمیق بنا شده است. او گفت اسناد نمایش داده شده روایتگر تعامل معنادار دو کشور در طول دهههاست و یادآور نقش رهبران، دیپلماتها و دانشگاهیان در شکلگیری دوستی پایدار میان دو ملت است.
سفیر ایران تأکید کرد حفظ و توسعه این روابط اهمیت دارد تا نسلهای آینده نیز با احترام از این دوره یاد کنند. این نمایشگاه از ۲۷ نوامبر تا ۵ دسامبر ۲۰۲۵ در مرکز فرهنگی تامان اسماعیل مارزوکی در جاکارتا برای عموم باز است.