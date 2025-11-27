پخش زنده
امروز: -
به مناسبت ۵ آذر، روز بسیج مستضعفین، همایش اقتدار بسیجیان شهرستان زارچ با حضور مسئولان، بسیجیان و قشرهای مختلف مردم در سالن حر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده قرارگاه امنیتی امام علی(ع) در جنوب کشور، در این همایش با اشاره به اندیشه راهبردی امام خمینی (ره) در بنیانگذاری نهاد مقدس بسیج، این مجموعه را یکی از مهمترین پشتوانههای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته عنوان کرد.
سردار گزنی با مرور حوادث آغازین انقلاب، به نقش بسیجیان در مقابله با فتنهها و بحرانهای سالهای ابتدایی اشاره کرد و افزود: از ۱۷ هزار شهید ترور تا شهادت شخصیتهایی، چون شهید رجایی، باهنر و بهشتی، دشمنان تلاش کردند نور انقلاب را خاموش کنند؛ اما با رهبری امام (ره)، مقاومت مردم و پایبندی به احکام الهی، این توطئهها ناکام ماند.
وی دفاع مقدس هشتساله و جنگ اخیر ۱۲روزه را نمونههایی از اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: ملت ایران در این نبردها ثابت کرد که در برابر فشارها و تجاوز خارجی سر تسلیم فرود نمیآورد. ایستادگی نیروهای مسلح کشور، بهویژه فرزندان بسیجی و پاسدار، امروز برای دشمنان درسآموز شده است.
نماینده قرارگاه امنیتی امام علی(ع) در جنوب کشوربا اشاره به برخی مواضع اخیر مقامات آمریکایی درباره نظم جدید جهانی تأکید کرد: اعترافات دشمن نشان میدهد که هدف آنها تضعیف ملتها و تحمیل سازش است، اما جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که راه مقاومت را انتخاب کرده و از خواستههای نامشروع قدرتهای سلطهگر عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه عزت و اقتدار ایران از مسیر مقاومت به دست آمده است، خاطرنشان کرد: حل مشکلات معیشتی مردم وظیفه دولتهاست، اما بسیجیان نیز مسئولیت بزرگی در حفظ وحدت، افزایش معنویت، بصیرتافزایی و تبعیت از ولایت فقیه بر عهده دارند.
گفتنی است در حاشیه این همایش نمایشگاه اقتصاد مقاومتی پایگاهای مقاومت بسیج برپا شد.