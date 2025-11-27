به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار سطح زردآلودگی هوا شماره ۳ آمده است: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی وباتوجه به استقرارالگو‌های پایدارجوی درمنطقه، وضعیت جوی استان همراه با پایداری و سکون هوا پیش بینی می‌شود.

با آغاز فعالیت این سامانه از جمعه هفتم آذردر استان تا روز یکشنبه نهم آذر شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت وصنعتی استان خواهیم بود.



در اثر این مخاطره انباشت آلاینده هاوافزایش شاخص آلودگی هواتا حدناسالم برای گروه‌های حساس، کاهش دیدوکیفیت هوا محتمل است.

در این شرایط مدیریت بهینه دراستفاده وکاهش مصرف سوخت‌های فسیلی - کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده‌ها وزمان فعالیت واحد‌های صنعتی وکارخانجات -کاهش ترددغیرضرورو پرهیز از حرکات ورزشی درفضای بازبوی ژه برای سالمندان، کودکان وافرادباسابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی ضروری است.