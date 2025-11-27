به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در دیدار با علی بلالی، معاون فنی و صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، بر ضرورت همکاری این شرکت با واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد.

وی با قدردانی از توجه رئیس سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به استان، ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه را تشریح کرد و اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد استانی محروم نیست، بلکه سرشار از پتانسیل‌های مختلف است؛ اما شرایط خاص جغرافیایی، گاهی مانع از تحقق کامل توجهات و برنامه‌های توسعه‌ای شده است.

رحمانی در تشریح ویژگی‌های استان به شیب بالای ۶۵ درصدی و وضعیت ناهموار منطقه اشاره کرد و افزود: از مجموع هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه، ۵۸۰ روستا خالی از سکنه شده‌اند و تنها ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند که باید در نظام برنامه‌ریزی، خدمات‌رسانی به این روستا‌ها در اولویت قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به وجود ۹۵۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز، این آمار را گویای تلاش نظام اسلامی و دولت‌ها در ارائه خدمات آموزشی حتی در دورافتاده‌ترین نقاط دانست.

رحمانی با بیان اینکه سهم جمعیت روستایی استان ۱۸ درصد بیشتر از متوسط کشوری است، یادآور شد: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که چرا استان در برخی محاسبات کشوری «محروم» تلقی می‌شود.

وی افزود: دولت کنونی با شنیدن صدای مردم تشکیل شده است و شخص رئیس‌جمهور در هیئت وزیران، پیش از تصویب هر بخشنامه‌ای، تأثیر آن بر استان‌های محروم را به دقت بررسی می‌کند؛ وقتی دولت اینگونه پیگیر است، ما مدیران استانی نیز باید در این فرصت، اثرگذاری ماندگاری در روند توسعه استان داشته باشیم.

استاندار با اشاره به تعامل مثبت با شرکت شهرک‌های صنعتی، به طرح‌های نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و از پیگیری اعمال ۸۰ درصد تخفیف در اجاره زمین برای این طرح‌ها خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در استان ما اجرایی شد و پس از آن در استان آذربایجان غربی نیز پیگیری شد.

رحمانی درباره نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در ۲۰ هکتار از شهرک‌های صنعتی استان برای تولید ۱۳ مگاوات انرژی خورشیدی، تاکنون ۱۴ هکتار آن در شهرک صنعتی سقاوه برای تولید ۹.۸ مگاوات واگذار شده است.

وی به طرح سد سقاوه که در تفاهم‌نامه سه‌جانبه شرکت توزیع نیروی برق، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد، اشاره کرد و گفت: حجم این سد ۹.۵ میلیون مترمکعب است که ۵.۸ میلیون مترمکعب آن به حوزه صنعت اختصاص دارد و نیازمند همراهی و تأمین بخشی از منابع توسط وزارت صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم.

رحمانی با اشاره به تأمین برق شرکت شهرک صنعتی و وضعیت شهرک‌های صنعتی جدید استان، بیان کرد: شهرک‌های صنعتی گردنگاه لوداب و کتا، یکی برای مجموعه فولاد و دیگری برای شهرک خورشیدی در نظر گرفته شده‌اند و هر جایی که نیاز به توسعه باشد، دریغ نخواهیم کرد.

وی، با تأکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی، گفت: وقتی زیرساخت آب، برق و سایر نیاز‌ها در شهرک صنعتی فراهم شود، سرمایه‌گذار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی خواهد شد.

رحمانی در خصوص الگوی واگذاری زمین برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، افزود: واگذاری زمین با تخفیف ۸۰ درصد یا واگذاری زمین به صورت خام، برای جذب سرمایه‌گذار در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مدنظر است.

استاندار رحمانی به مشکل حقوقی در شهرک صنعتی لیکک اشاره کرد و گفت: با وجود شکل‌گیری شهرک و انجام واگذاری‌ها، عده‌ای ادعای مالکیت بر اراضی را دارند؛ این مشکل باید به طور قطعی حل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش کار خود را آغاز کنند و برخی سرمایه‌گذاران نیروگاه خورشیدی به دلیل همین مشکلات، تمایل به انتقال طرح به اراضی اداره منابع طبیعی پیدا کرده‌اند.