شهردار زنجان از آغاز فرآیند اجرایی طرح جامع جابجایی و ساماندهی ۱۵۰ خانوار ساکن در سکونتگاه غیررسمی کوی فاطمیه خبر داد و اعلام کرد که این عملیات در مدت یک سال آینده به سرانجام خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ منصور سلطانی محمدی، در نشست هماندیشی با جمعی از معتمدان و خیران شهر زنجان، در تشریح این طرح عمرانی شهری گفت: انتخاب پیمانکار برای ساخت و ساز طرح مذکور آغاز شده است و پیشبینی میشود که حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ واحد مسکونی شهری در این راستا احداث شود.
وی افزود: برآورد هزینه ساخت این طرح ۴۰۰ میلیارد تومان است و این اقدام، گامی اساسی در جهت انتقال و ساماندهی ساکنان کوی فاطمیه زنجان محسوب میشود.
شهردار زنجان با اشاره به وجود بیش از هفت نقطه شهری مشابه کوی فاطمیه در سطح شهر، خاطرنشان کرد: شهرداری در چارچوب توانمندیهای خود برای رفع مشکلات تلاش میکند، اما مشارکت و حضور معتمدان و خیرین در پیشبرد و اجرای هرچه سریعتر این طرحها نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد.
سلطانی محمدی همچنین بر توجه ویژه شهرداری به اجرای طرحهای عمرانی در مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
سلطانی محمدی از ارتقای قابل توجه بودجه شهرداری خبر داد و گفت: بودجه شهرداری زنجان از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این افزایش بودجه، نمایانگر عزم مجموعه برای ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان است.
وی ادامه داد: اقدامات عمرانی مختلفی از جمله آسفالتریزی در مناطق گوناگون و مناسبسازی معابر شهری به انجام رسیده است. هم اکنون حدود ۶۰ هزار متر مربع از معابر سطح شهر ترمیم یا تعویض شده و طرحهای پیادهروسازی و مناسبسازی در دست اجرا هستند.
گفتنی است، خیران و معتمدان حاضر در جلسه نیز مسائلی، چون سد معبر و تکدیگری را به عنوان چالشهای شهری مطرح و خواستار رسیدگی فوری به این معضلات شدند.