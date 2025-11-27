استاندار خوزستان ۲ اولویت فوری را الگوی کشت علمی و مدیریت بهینه آب عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد بر اساس شرایط منابع آبی استان، الگوی کشت را تعریف کنیم.

۲ اولویت فوری خوزستان ، تعریف الگوی کشت علمی و مدیریت بهینه آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در اهواز با اشاره به چالش‌های آبی اظهار کرد: در زمان بارش کافی باران، کشت شلتوک به هر میزان ممکن بود، اما در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و وضعیت بارش، این اقدام به بروز مشکلات جدی منجر می‌شود.

وی بر لزوم حرکت به سمت آبیاری مدرن تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد با کمترین میزان آب، کشت انجام شود.

استاندار خوزستان با اشاره به منشا خارجی بخشی از چالش‌های آبی استان گفت: برخی طرح‌های سدسازی کلان ترکیه موجب کاهش آب ورودی به منطقه شده و حتی یکی از علل آتش‌سوزی هورالعظیم در بخش عراقی بوده است.

وی با اشاره به آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم گفت: کارگروهی ویژه در هیات دولت برای حل این معضل تشکیل شده است و باید از طریق دیپلماسی و روابط دوجانبه این مسئله را حل کنیم.

موالی‌زاده از تصویب خرید یک هواپیمای آب‌پاش در دولت خبر داد و اعلام کرد: در سفر هیات دولت، مجدد تاکید خواهیم کرد که در صورت خرید این هواپیما، پایگاه آن باید در خوزستان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و اولویت‌های کلیدی استان برای توسعه پایدار کشاورزی گفت: خوزستان با تولید بیش از ۱۳۰ نوع محصول کشاورزی، از خرما تا میوه‌های استوایی، یک قطب عمده کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان افزود: این استان با تولید ۱.۵ میلیون تن گندم، تامین‌کننده نیاز ۱۴ میلیون نفر در کشور است و نیاز ۳۵ میلیون نفر از هموطنان به شکر را برآورده می‌کند.

وی بر اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ کشاورزی تاکید کرد و گفت: ۲۹۸ هزار هکتار از این طرح اجرا شده و ۲۵۲ هزار هکتار دیگر باقی مانده که در حال پیگیری تامین منابع مالی آن هستیم.

موالی‌زاده توسعه مکانیزاسیون را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و بیان کرد: مکانیزاسیون هزینه تولید را کاهش، تولید را افزایش و جذابیت کار را بیشتر می‌کند و منجر به صرفه‌جویی در زمان و بهبود کیفیت محصولات خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد صنایع فرآوری عنوان کرد: راه‌اندازی پالایشگاه خرما در دستور کار قرار دارد تا ارزش افزوده این محصول در خود استان ایجاد شود.

استاندار خوزستان از ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی خبر داد و گفت: با سفیر ژاپن برای استفاده از تجارب این کشور در زمینه مقابله با آلودگی هوا و توسعه کشاورزی مذاکره صورت گرفته است.

وی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران در استان خاطرنشان کرد: گفت: از تمامی سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت در زمینه تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تراکتور، کمباین و سایر ادوات را دارند، حمایت خواهیم کرد.

رییس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار کرد: با همکاری بانک کشاورزی، خطی را برای ارائه تسهیلات به کشاورزانی که نیاز به منابع اعتباری دارند تامین می‌کنیم.

کریم ذوالفقاری افزود: بر اساس ماده هفت قانون رفع موانع رقابت پذیر، بانک‌های غیر تخصصی موظفند به اندازه سهم آن بخش نسبت به تامین منابع برای سازمان جهاد کشاورزی اقدام کنند.

وی از استاندار درخواست کرد در شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک‌های غیر کشاورزی را مکلف به تامین منابع کنند.

رییس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون استان برای اسب بخار در هکتار پایین است وعده داد با استفاده از خط مشخصی از طریق شرکت تراکتور سازی ایران این ضریب ارتقا یابد.

در این آیین از کشاورزان پیشرو تجلیل شد.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی و بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور ۹۴ واحد تولیدی از استان‌های خوزستان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، مازندران، اپ البرز، مرکزی، کردستان، زنجان، همدان، چهارمحال بختیاری و قزوین از پنجم تا هشتم آذر ماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه‌های بین المللی خوزستان برپاست.