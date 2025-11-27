پخش زنده
برخورد با منابع آلاینده هوا، با افزایش تیمهای پایش آلایندههای جوی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کارگاهی وبخش حمل و نقل تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان در جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: باتوجه به صدور هشدار زرد هواشناسی و تداوم شرایط پایداری جو و کاهش کیفیت هوا، ۸۲ واحد تولیدی و صنعتی و کارگاهی در ۴۸ ساعت اخیر بازرسی شد.
به گفته شیشه فروش در این بازدیدها علاوه بر اخطار به ۲۱ واحد صنعتی و مهر و موم ۳ کارگاه غیر استاندارد، برای واحدهای تولید زغال، قیر، کارگاههای ساختمانی، حمل مصالح و صنایع و معادن و کورههای غیر استاندارد تولید آجر و آلاینده ابلاغ کاهش و عدم فعالیت تا رفع شرایط اضطرار صادر شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ امروز نیزدر شهر اصفهان اجرایی میشود و۹۶ دوربین ثبت تخلف و عوامل پلیس راهور برای خودروهای متخلف و نیز خودروهای فاقد معاینه فنی و دود زا اعمال قانون میکنند.
شیشه فروش مجدد تاکید کرد: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاک برداری، آتش زدن بقایای گیاهی و فعالیتهایی که منجر به ایجاد گرد و غبار گردد ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد عوامل اورژانس و شبکههای بهداشت و درمان نسبت به تداوم حضور تیمها در مناطق پر ازدحام شهرها اقدام کنند.
شیشه فروش اعلام کرد متناسب با صدور اطلاعیههای هشدار جوی تصمیمات مرتبط با اعمال محدودیتهای جدید فردا در کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گرفته خواهد شد.