سفر رسمی دو روزه دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان که با دیدار با مقامات بلندپایه سیاسی، پارلمانی و نظامی این کشور همراه بود، در رسانه‌های پاکستانی با زاویه‌های مختلف پوشش داده شد و هر رسانه نکته‌ای متفاوت را برجسته کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روزنامه «نوای وقت» در گزارشی با تیتر «دیدار‌های علی لاریجانی با مقامات پاکستانی» نوشت: لاریجانی ضمن قدردانی از حمایت دیپلماتیک و اخلاقی پاکستان در دوران جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر و رئیس مجلس این کشور دیدار کرده و بر اهمیت همکاری‌های مستمر دوجانبه و نقش کلیدی تهران - اسلام آباد ر تأمین ثبات منطقه تاکید کرده است.

خبرگزاری «جیو نیوز» با تمرکز بر جنبه اقتصادی سفر و تیتر «جای خالی گاز ایران در خانه پاکستانی ها» به نقل از نشست خبری دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با خبرنگاران در اسلام آباد نوشت: ایران تمامی تعهدات خود در پروژه گاز پاکستان را انجام داده و امیدوار است موانع موجود به زودی برطرف شوند.

این خبرگزاری همچنین به آمادگی ایران برای مشارکت در حل اختلافات میان پاکستان و افغانستان اشاره کرده و به نقل از علی لاریجانی نوشت: پاکستان و ایران در نشست‌های سطح بالای دو روز گذشته مکانیزم‌های تقویت تجارت دوجانبه و مدل‌های توسعه روابط راهبردی را نیز بررسی کرده‌اند.

روزنامه «دنیا» و شبکه «۲۴ نیوز» پاکستان در گزارش‌های خود محور امنیتی و استراتژیک سفر علی لاریجانی را برجسته کردند.

در این گزارش‌ها آمده است: دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهور اسلامی ایران همکاری اطلاعاتی و اقدامات مشترک علیه تروریسم بویژه در مناطق مرزی میان دو کشور همسایه برای تأمین امنیت پایدار منطقه را ضروری عنوان کرد.

این دو رسانه پر بیننده پاکستانی نوشتند: ایران اعلام آمادگی کرده است در هر زمان که پاکستان بخواهد در حل اختلافات با افغانستان مشارکت خواهد داشت.

شبکه ۲۴ نیوز همچنین افزود: فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در دیدار با هیئت امنیتی جمهور اسلامی ایران بر اهمیت همکاری‌های استراتژیک با این کشور همسایه در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و تحولات ژئوپلیتیک تاکید کرد.

در بخش سیاسی و پارلمانی رسانه‌های پاکستانی اظهارات «ایاز صادق» رئیس مجلس پاکستان در دیدار با علی لاریجانی مبنی بر اینکه ایران و پاکستان دشمنان مشترک دارند که در رأس آنها رژیم صهیونیستی قرار دارد را در خبر‌های خود برجسته ساختند.

یکی از مواردی که تمامی رسانه‌های نوشتاری و الکترونیکی پاکستان از دیدار‌های دبیرشورای امنیت عالی کشورمان را مقامات سیاسی و نظامی این کشور پوشش دادند، قدردانی جمهوری اسلامی ایران از حمایت‌های مثال زدنی ملت، دولت و نیرو‌های مسلح پاکستان از ایران در جریان جنگ ۱۲روزه علیه رژیم صهیونیستی بود.

سفر رسمی دو روزه «دکتر علی لاریجانی» شب گذشته پس از دیدار با علما، رهبران سیاسی - مذهبی و جمعی از اندیشمندان پاکستانی که به میزبانی سفارت ایران در اسلام آباد برگزار شد، پایان یافت.