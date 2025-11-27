به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، قدرت‌اله مهدیخانی در حاشیه نشست با شهرداری‌های استان گفت: در این برنامه، پایگاه‌های امدادی با تمرکز بر تجهیزات ضروری، منابع برق اضطراری و ارتباطات پایدار نوسازی خواهند شد و سامانه‌های هشدار سریع به شهروندان در مواقع آلودگی هوا از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های رسمی شهرداری‌ها راه‌اندازی یا به‌روزرسانی می‌شوند.

مهدیخانی همچنین بر آموزش عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان درباره رفتار ایمن در شرایط بحران و نحوه استفاده از سامانه‌های اطلاع‌رسانی تأکید کرد و افزود: یکی از محور‌های مهم طرح، ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم میان مردم و مرکز مدیریت بحران استان برای گزارش سریع مشکلات و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول است.

سرپرست مدیریت بحران استان گفت: با هم‌افزایی و تعامل مستمر اداره‌کل مدیریت بحران با شهرداران، ظرفیت پاسخ اضطراری در سطح استان ارتقا یافته و از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی به‌موقع و تجهیزات کافی، سلامت و ایمنی شهروندان تضمین می‌شود.

مانور‌های هماهنگ در سطح استان هفته‌های آینده برگزار و ارزیابی تجهیزات تا پایان ماه آینده تکمیل خواهد شد.

همچنین، دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان شهرداری‌ها و تیم‌های بحران محلی برای بهبود فرآیند پاسخ‌گویی در دستور کار است.