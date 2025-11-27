معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: امکانات دانشگاهی و مراکز تحقیقات کشاورزی برای حفظ ایمنی غذا و صیانت از امنیت غذایی بکار گرفته خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود مهدوی نیا در نشستی به میزبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول بیان کرد: به اتفاق اعضای گروه سم شناسی دانشکده سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه از مرکز تحقیقات صفی آباد بازدید و امکانات در حد خوب و قابل قبول ارزیابی شد.

وی اظهار امیدواری کرد با این همکاری، ایمنی غذا و صیانت از امنیت غذایی به عنوان مولفه‌های مهم سلامت موردتوجه دانشگاه و جهاد کشاورزی قرار گیرند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: مرکز تحقیقات صفی آباد به عنوان آزمایشگاه همکار درخصوص محصولات تراریخته، شناسایی فلزات سنگین و باقیمانده سموم می‌تواند به ایمنی غذا کمک کند.

مهدوی‌نیا تصریح کرد: معاونت غذا و دارو نیز می‌تواند به عنوان یک بازوی قوی در امر نظارت در این راستا به وظایف خود عمل کند.

وی با بیان اینکه ایمنی غذا یک موضوع بسیار مهم و از وظایف ذاتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، افزود: طرح‌های سازمان جهاد کشاورزی علاوه بر دنبال کردن امنیت غذایی در راستای ایمنی غذا نیز می‌تواند با همکاری وزارت بهداشت دنبال شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، هدف از این بازدید را گرفتن ایده عنوان کرد و گفت: اطلاعات سازمان غذا و دارو و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول و اطلاعات کنگره سم‌شناس باید مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: می‌توان دستورالعمل و طرح‌های مشترکی تعریف و با همکاری طرفین در راستای ایمنی غذا به صورت هماهنگ به نتایج مطلوب دست یافت.

مهدوی نیا گفت: وجود نیروی کارآمد، متخصص و با انگیزه و آماده همکاری در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد باعث خرسندی است که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

سید محمود طبیب غفاری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول نیز از تنظیم تفاهم‌نامه بین مرکز تحقیقات صفی آباد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز استقبال و آمادگی این مرکز را برای همکاری با مرکز تحقیقات سم‌شناسی اعلام کرد.

معصومه برادران معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سم‌شناسی نیز بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بازدید به منظور اطلاع از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و نیرو‌های توانمند در این مرکز انجام شد.

وی افزود: قرار است در قالب تفاهم‌نامه فی مابین مرکز تحقیقات سم شناسی و مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد طرح‌های مشترکی تعریف شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصان این مراکز برای به سرانجام رساندن طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار در زمینه استانی و ملی کمک کنیم.

برادران اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ایده‌های متخصصان ۲ مرکز و وجود دستگاه‌های پیشرفته در آزمایشگاه‌های مرکز تحقیقات صفی آباد ظرفیت‌های مرکز تحقیقات سم‌شناسی به سرانجام برسد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول به عنوان بزرگترین مرکز تحقیقات جنوب غرب کشور پس از بررسی‌ها و مطالعات اولیه‌ای که از اراضی آبخور سد بزرگ دز در سال ۱۳۳۹ آغاز شده بود به طور رسمی در سال ۱۳۴۲ در قلب اراضی ۱۲۵ هزار هکتاری شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان افتتاح شد.