مدال طلا بر گردن کشتیگیر دهدشتی در مسابقات کشوری دانشجویان
رضا آذرشب، فرنگیکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، در جریان مسابقات کشتی دانشجویان سراسر کشور موفق به کسب نشان طلا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا آذرشب، نماینده کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در استان مازندران برگزار شد، با درخشش در وزن ۸۲ کیلوگرم، بر سکوی قهرمانی ایستاد. آذرشب که یکی از استعدادهای برجسته کشتی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود، با این پیروزی، کارنامه درخشان خود را تکمیل کرد. وی پیش از این در سال ۲۰۱۹، با کسب مقام اول کشور در مسابقات انتخابی تیم ملی نونهالان در قزوین، به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد و سابقه اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد. این ورزشکار افتخارآفرین سوابق بینالمللی قابل توجهی نیز دارد؛ از جمله کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا و مدال نقره قهرمانی آسیا در وزن ۷۷ کیلوگرم، که این دستاوردها نشاندهنده جایگاه ویژه او در ورزش ملی و دانشگاهی است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، گفت: افتخارآفرینی فرزندان این دیار در میادین ملی و جهانی، حاصل تلاش، همت بلند و پایبندی به ارزشهای علمی و ورزشی است. حمیدرضا صدیقنژاد، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت با تمام ظرفیتهای خود، حمایت از نخبگان علمی و ورزشی را در اولویت قرار داده و از هیچ کوششی برای رشد و اعتلای آنان دریغ نخواهد کرد. وی ادامه داد: تلاشهای مؤثر مجموعه تربیتبدنی واحد، نقش اساسی در موفقیت دانشجویان ورزشکار دارد و این پیروزی نیز حاصل هماهنگی، برنامهریزی و حمایتهای مستمر این واحد دانشگاهی است.