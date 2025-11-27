استاندار تهران دستاوردهای مثبت طرح خروج اتباع غیرمجاز را تشریح کرد و گفت: :با خروج اتباع، ۳ هزار کلاس درس آزاد شده که موجب کاهش چشم‌گیر تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها از ۴۸ به ۲۹ نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد صادق معتمدیان گفت: با توجه به جایگاه تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور، این کلان‌شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طبیعتاً از نظر جمعیت نیز بیشترین تراکم را شاهد هستیم؛ به‌طوری که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند.



استاندار تهران از برگزاری جلسه برای اندیشیدن تدابیر لازم برای آلودگی هوای تهران در روز جمعه یا شنبه خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبیین سیاست کلی در خصوص اتباع گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی، همواره بر پایه میزبانی و رعایت حقوق انسانی استوار بوده و آن دسته از اتباع که با مجوز قانونی و دارای کارت اقامت معتبر در کشور حضور دارند، به طور کامل از خدمات و امکانات قانونی (از جمله ثبت‌نام در مدارس و دانشگاه‌ها، دریافت خدمات بانکی و ارتباطی) بهره‌مند می‌شوند و تمرکز اصلی اقدامات اجرایی، بر ساماندهی افرادی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، اقامت، اشتغال یا سکونت غیرمجاز دارند و یا اعتبار کارت آمایش (اقامت) آنان به پایان رسیده است.

معتمدیان اضافه کرد: طی چهار دهه گذشته، میهن عزیز ما میزبان چندین موج مهاجرت از کشور برادر افغانستان در پی وقایع مختلفی از جمله جنگ‌های داخلی و تغییرات حکومتی بوده، اگرچه ایران با اشتراکات دینی، زبانی و تاریخی فراوان، درهای خود را به روی برادران و خواهران نیازمند گشود، اما بدیهی است که پذیرش مهاجران باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند فراتر از توان خود اقدام به پذیرش کند.

استاندار تهران تاکید کرد: ایران چندین برابر ظرفیت پیش‌بینی شده، مهاجر پذیرفته و اکنون با استقرار حاکمیت در افغانستان و برقراری امنیت نسبی، شرایط برای بازگشت اتباع فراهم شده است.

وی گفت: بر اساس سیاست‌گذاری وزارت کشور، طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در چند مرحله به اجرا درآمده است‌: در مرحله اول، به اتباع غیرمجاز اعلام شد تا خود را به اردوگاه‌های مشخصی (مانند اردوگاه خاوران) معرفی کنند تا زمینه بازگشت قانونی و امن آنان به کشورشان از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی فراهم شود.

استاندار تهران گفت: در مرحله دوم و در مواردی که افراد از همکاری خودداری کردند، نیروهای ضابط با شناسایی کانون‌های تجمع (کلونی‌ها) در محلات حاشیه‌ای و سکونت گاه‌های غیررسمی، آنان را شناسایی، دستگیر و طبق مراحل قانونی از کشور خارج و همچنین مراکز اشتغال غیرقانونی که در دهه‌های گذشته شکل گرفته بود، هدف این اقدامات قرار گرفت.

معتمدیان افزود: خوشبختانه با تلاش گسترده و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی به ویژه فرماندهی انتظامی، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز ساکن در استان تهران ساماندهی شده‌اند. از این تعداد، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد به صورت داوطلبانه همکاری کرده و مابقی از طریق اقدامات انتظامی از کشور خارج شده‌اند. این فرآیند با رعایت کامل موازین اخلاقی، کرامت انسانی و قوانین اسلامی و تحت نظارت دقیق انجام شده است.

استاندار تهران ضمن تشریح اثرات و دستاوردهای مثبت طرح خروج اتباع غیرمجاز گفت: اجرای این طرح، آثار مثبت و ملموسی برای استان تهران و شهروندان به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: با خروج اتباع غیرمجاز، ۳ هزار کلاس درس آزاد شده که معادل حدود ۷۰ مدرسه است. این امر موجب کاهش چشمگیر تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها از اعدادی مانند ۴۸ نفر به زیر ۳۲ و حتی ۲۹ نفر شده و به آرامش در بازگشایی مدارس کمک شایانی کرده است.

معتمدیان گفت: بر اساس گزارش پلیس، سهم اتباع غیرمجاز در ارتکاب جرایم در تهران که قبلاً بین ۷ تا ۱۰ درصد بود، به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: خروج اتباع از استان تهران نفر موجب کاهش قابل توجه فشار بر مراکز درمانی (با در نظر گرفتن سرانه درمانی حدود ۲۰۰ دلار در سال برای هر نفر) و تأمین کالاهای اساسی مانند آرد (با کاهش مصرف بیش از ۷۰۰۰ تن در ماه) شده و نظرسنجی‌ها از مردم به ویژه در مناطق میزبان، حاکی از رضایت از اجرای این طرح و احساس بهبود در وضعیت معیشت و خدمات است.

