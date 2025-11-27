به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایشگاه توانمندی‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سالن ورزشی حوزه شهید صفری شهرستان پلدشت با حضور مسئولین گشایش یافت .

مدیر کمیته امداد شهرستان پلدشت گفت: در این نمایشگاه ۱۴ نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تولیدات و دستاورد‌های خود را در ۱۴ غرفه به نمایش گذاشتند.

نصرالله احمدنژاد خاطر نشان کرد با همکاری بانک‌های عامل با مجموعه کمیته امداد می‌توانیم زمینه اشتغال خانواده‌ها را فراهم کنیم و در راستای توانمند سازی خانواده‌های کمیته امداد ما امسال برای ۲۲۰ خانوار با مبلغ ۴۰ میلیارد تومان زمینه اشتغال را خواهیم کرد.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در صدد هستیم انشالله با حمایت‌هایی که جهت راه اندازی بازار کار و بازار فروش برای محصولات این عزیزان در سطح شهرستان از این بزرگواران حمایت کنیم نا در راستای تامین معاش خانواده موفق عمل نمایند.

این نمایشگاه به مدت چهار روز از ساعت ۱۷ الی ۲۲ شب دایر خواهد بود و بازدید برای عموم آزاد می‌باشد.

نمایشگاه توانمندی‌های مددجویان کمیته امداد نمادی از اعتماد به نفس و خود باوری قشر‌های کم برخوردار جامعه است که با پشتکار و حمایت قدم در راه اشتغال پایدار و عزتمندانه گذاشتند.

