\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0637\u0641\u0627\u0621 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0634 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a.\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n