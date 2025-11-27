استاندار خوزستان گفت: حمل کالا از بنادر استان باید توسط نیسان داران انجام شود، چون این اقدام در کمک به معیشت این قشر اثر گذار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان بیان کرد: سال‌ها است نیسان‌داران در بندر سجافی، اروندکنار، هیدر و دیگر بنادر کار جابه جایی کالا را انجام می‌دهند که این روش انتقال کالا قابل قبول است و باید ادامه یابد.

وی گفت: مقرر شده است کالا‌ها به مقصد هندیجان یا آبادان منتقل و سپس از آنجا توسط کامیون به عمق کشور حمل شوند.

موالی زاده اظهار کرد: با این اقدام مشکل معیشت نیسان‌داران برای تامین معیشت خود برطرف خواهد شد.

در خوزستان هفت بندر مهم تجاری وجود دارد و یکی از نقاط مهم‌کشور در واردات کالا است.