به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده قرار گاه حمزه سیدالشهدا در این اجلاسیه با اشاره به اینکه نخستین کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی در سال ۹۶ برگزار شد، گفت: دومین کنگره ۱۲ هزار شهید استان چهارم بهمن امسال برگزار خواهد شد که در راستای رسیدن به این کنگره بیش از ۲۷ هزار دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و یادواره شهدا انجام شده است.

سردار امان الله گشتاسبی، با اشاره به چهل و شش سال دشمنی استکباری با جهان اسلام و نظام جمهوری اسلامی افزود: دشمنی دنیای استکباری و ایادی آنها بعلت تبعیت نکردن نظام جمهوری اسلامی از آمریکاست و نظام اسلامی با خواست ملت آزاده ایران با انسجام و وحدت و تبعیت از امام (ره) شکل گرفته و امنیت امروزی را مدیون ۲۰۰ هزار شهید در طول انقلاب هستیم.

سرتیپ گشتاسبی تصریح کرد:دشمنان همیشه در پی توطئه و صدمه زدن به این نظام و انقلاب هستند، اما مردم در سراسر کشور با انسجام خود و حمایت از رهبری تمامی توطئه‌ها را خنثی نموده‌اند.

وی، انسجام و وحدت تمامی اقوام، خدمت صادقانه مسئولان به مردم و اطاعت محض از ولی امر مسلمین را رمز پیروزی و امنیت دانست و گفت: استکبار جهانی در جنگ ۱۲ روزه تمامی توطئه‌ها را برای حمایت از اسرائیل برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی بکار برد، اما این انقلاب به ثمره خون هزارشهید نظامی، فرماندهان و دانشمندان و بخصوص اتحاد و همدلی مردم همچنان مقاوم ایستاده است و مردم به جهانیان و ایادی استکبار نشان دادند که پشت ولایت و نظام هستند تا خون هزاران شهید که در سراسر این مملکت ریخته شده به هدر نرود.

سرهنگ محمد زوار فرمانده سپاه شهرستان نقده و حجت الاسلام حسین فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده هم در این نشست در سخنانی بر اتحاد و انسجام ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند.