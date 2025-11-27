در مسئله حجاب مسئولان کم کاری کردهاند
استاندار قم: در مسئله حجاب، از جانب مسئولان و متولیان فرهنگی کم کاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
اکبر بهنام جو در مراسم آغاز اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب با بیان این مطلب گفت: برای حل تدریجی مسئله بی حجابی دستگاههای اجرایی استان قم با هماهنگی و همدلی فراوان، کنار فعالان فرهنگی خواهند بود.
وی با بیان اینکه ماهیت استان قم، زیارتی است، تصریح کرد: محصولی که این استان ارائه میدهد، باید در راستای دین و دیانت باشد و نباید برای آن هیچ ظرفیتی خارج از بحث زیارت، حوزههای علمیه و مرجعیت تعریف کنیم.
وی با تأکید بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی برای هر طرح عمرانی و شهری در شهر قم، خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که امروز میبینیم، مانند بی توجهی به حجاب، ناشی از نبود همین پیوستهای فرهنگی است.
بهنام جو با اشاره به ریشهیابی مسائل، گفت: منشأ بسیاری از مشکلات در پارکها و اماکن عمومی، داخلی و به عملکرد خودمان بازمیگردد. این ما هستیم که بستر این اتفاقات را فراهم میکنیم.
بهنام جو در بخش دیگری از سخنانش بر نوع ادبیات و نحوه گفتوگو در موضوع حجاب تأکید کرد و گفت: ما باید موضوعاتی مانند حجاب را نه با اجبار، که با اقناع و زبان هنرمندانه پیش ببریم.
وی با اشاره به تجربیات موفق در برخورد محترمانه، یادآور شد: در ۹۰ تا ۹۵ درصد موارد، برخورد محترمانه و با زبان شیرین، نتیجه بسیار خوبی داشته است.
بهنام جو در بررسی نمونهای به موضوع کافهها و رستورانها پرداخت و بیان کرد: مجوز این مراکز باید به دقت بررسی شود؛ خوشبختانه از اسفندماه سال گذشته فعالیت یک کافه در دانشگاه متوقف شده و به موارد جدید نیز اجازه تأسیس داده نمیشود.
استاندار با ابراز دغدغه فراهم نکردن مراکز تفریحی و فرهنگی مناسب برای اوقات فراغت جوانان، گفت: این کمبود باعث شد تا کار به جایی کشیده شود که جوانان به سمت مراکز ناسالم گرایش پیدا کنند.
وی با اشاره به جمعیت ۴۰۰ هزار نفری دانشآموزان و دانشجویان استان، بر لزوم ایجاد محیطهای شاد و تفریحات سالم برای این قشر تأکید کرد.
بهنام جو از احساس کمبود فضاهای تفریحی و اردوگاهی در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه همدلی خوبی ایجاد شده و اردوگاه دانشآموزی در دست طراحی است؛ همچنین برای اردوگاه سیدان در حال تخصیص اعتبار هستیم.
وی افزود: دستگاههایی مانند اوقاف و کمیته امداد نیز پیشقدم شدهاند تا فضاهای اردوگاهی و تفریحی مناسبی برای جوانان و فرزندان استان فراهم کنند.
استاندار با اشاره به کمبود سالنهای ورزشی مناسب برای بانوان، از برنامهریزی برای ساخت چند سالن ورزشی جدید با اعتباراتی در حدود صدها میلیارد تومان خبر داد.
استاندار قم با بیان اینکه جامعه هدف در استان قم مشخص است، گفت: خوشبختانه استان قم استان بیقاعدهای نیست. حدود ۱۰-۱۵ درصد ممکن است رعایت نکنند که آنها نیز بیشتر در بین اقشار مشخصی هستند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای دقیق، استان قم به عنوان استان نمونه در زمینه عفاف و حجاب مطرح شود تا دیگران از آن الگو بگیرند.