به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط فردی در دره هایقر این شهرستان به هلال‌احمر، ۲ گروه از نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

سید سجاد فالی افزود: نجاتگران پس از هفت ساعت پیمایش مسیر صعب‌العبور، به فرد مصدوم که مردی ۳۵ سال بود دسترسی پیدا کردند و پس از انجام کمک اولیه، وی را به مرکز درمانی انتقال دادند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.