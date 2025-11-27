به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار رضا رستگار اظهار کرد: در زمینه ممنوعیت فروش گونه‌های جانوری در فضای مجازی با دادستانی کل هماهنگی لازم انجام شده و برابر قانون و مقررات این تخلف پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه با ۴۶ درصد نیروی موجود بیش از ۳۰ میلیون هکتار اراضی کشور و مناطق تحت پوشش را حفاظت می‌شود افزود: سازمان محیط زیست تاکنون ۱۵۴ شهید و جانباخته و ۳۸۷ جانباز را در راه حفاظت از مواهب طبیعی کشور تقدیم کرده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط خاص استان خوزستان توضیح داد: در این استان حدود ۸۰۰ هزار هکتار از مناطق تحت حفاظت تنها توسط ۴۰ درصد از نیرو‌های موجود حفاظت می‌شود.

وی از اقدامات انجام شده برای جبران کمبود نیرو و تجهیزات خبر داد و گفت: علاوه بر تقویت ناوگان خودرویی در استان، با استفاده از نیرو‌های حجمی نیز بخشی از کمبود‌های نیروی انسانی در این حوزه جبران می‌شود.

سردار رستگار آموزش را اساس کار دانست و گفت: عرقی که در آموزش ریخته شود، بهتر از خونی است که در میدان ریخته می‌شود.

وی خطاب به محیط‌بانان بر رعایت سلسله مراتب فرماندهی، نظم فردی و اجتماعی و رازداری اطلاعات ماموریت‌ها تاکید ویژه کرد و گفت: برخی از حوادث تلخ گذشته، ریشه در بی‌نظمی داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت حمایت‌های قضایی و قانون بکارگیری سلاح تاکید کرد و گفت: از طریق مجلس قانون بکارگیری سلاح را را دنبال می‌کنیم تا شاهد حوادث تلخ نباشیم چرا که اگر سلاح از محیط بان گرفته شود عشق و علاقه وی نیز از دست می‌رود.

وی به هدفمندی استفاده از سلاح توسط محیط بانان اشاره کرد و گفت: صدور کارت حمل سلاح به نام نفر حذف و کارت حمل سلاح به دارندگان سلاح اعطا می‌شود و سلاح‌ها به صورت شناور در هنگام شیفت در اختیار محیط بانان قرار می‌گیرد.

سردار رستگار تاکید کرد: تغییر سیاست حمل سلاح به صورت شناور در پاسگاه‌ها به جای ثبت سلاح «به نام» به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده به صورت پایلوت در سه استان در حال اجراست.

وی پیگیری صدور کارت ضابطیت برای تمام محیط‌بانان جهت افزایش اختیارات قانونی در مراجع قضایی و را از دیگر اولویت‌ها خواند.