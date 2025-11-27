به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموران انتظامی سلماس در عملیاتی موفق شدند ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر را از قاچاقچیانی که قصد انتقال آن به این شهرستان را داشتند، کشف و ضبط کنند.



سرهنگ مظلومی فرمانده انتظامی سلماس اعلام کرد: این میزان مواد مخدر از قاچاقچیانی که قصد داشتند محموله را از جنوب کشور به سلماس منتقل و در منطقه توزیع کنند، کشف شده است.

او افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی سلماس همچنین گفت پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این پرونده ادامه دارد.