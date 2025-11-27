رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ۱۳۰ هزار نفر از جامعه دانشگاهی شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها برای حج عمره ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۸ هزار نفر از طریق قرعه‌کشی انتخاب شده‌اند.



دکتر سعید حبیبا در گفتگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: «کاروان دختران دانشگاهی از ۲۵ آبان اعزام شدند و از ۱۰ آذر کاروان اساتید اعزام خواهند شد، همچنین از ۱۵ آذر به بعد کاروان پسران دانشجو راهی عمره خواهند شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره تسهیلات مالی نیز گفت: «با توجه به نیاز بخشی از دانشجویان به وام برای اعزام، با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با برخی بانک‌ها، بانک کشاورزی با پرداخت وام به هزار نفر از دانشجویان موافقت کرده است.»

وی تأکید کرد: «دانشجویانی که تمایل به استفاده از این وام دارند، می‌توانند به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه کنند و از تسهیلات در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند.»

به گفته وی، مبلغ این وام حدود ۴۰ میلیون تومان است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار امیدواری کرد؛ سایر بانک‌ها نیز با توجه به تعداد زیاد متقاضیان همکاری کنند و افزود: «هزینه‌ها بیش از این مبلغ است، اما تاکنون موفق شده‌ایم با بانک کشاورزی بر سر پرداخت وام ۴۰ میلیونی به توافق برسیم.

حبیبا در پایان گفت: موافقت بانک کشاورزی برای هزار نفر قطعی شده و مذاکرات با بانک تجارت و بانک ملی همچنان ادامه دارد و در صورت نهایی‌شدن، جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.



