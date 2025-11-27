به منظور بررسی مسائل و دغدغههای مردم نشست معتمدان، ریشسفیدان و چهرههای سیاسی حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون با حضور استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز نشست مشترکی از معتمدین، ریشسفیدان و چهرههای سیاسی حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون با حضور یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد تا مسائل و دغدغههای مناطق مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه غلاممحمد زارعی، مهدی روشنفکر و نادر منتظریان حضور داشتند. همچنین فرمانداران شهرستانهای دنا و مارگون نیز در این نشست حضور یافتند.