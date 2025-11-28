پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه هفتم آذر ۱۴۰۴، هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و بیست و هشتم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۴ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه هشتم آذر ساعت ۵ و ۳۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۵۴ دقیقه ثبت شده است.