به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا رفیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان به همراه جمعی از مدیران این شرکت با حضور در محل دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان با دیدار و گفت‌و‌گو با مجتبی قهرمانی از پیگیری دستگاه قضایی برای وصول مطالبات معوق شرکت گاز تشکر کردند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این دیدار بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیت‌های قانونی و حاکمیتی شرکت‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و تعامل سازنده با شرکت گاز را در زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر اقدامات بزرگی به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم در صنایع بزرگ به ویژه شرکت گاز استان هرمزگان انجام شده است، گفت: در همین زمینه با توجه به اینکه تسویه بدهی معوق تعدادی از مشترکین عمده شرکت گاز استان هرمزگان شامل برخی از صنایع بزرگ مستقر در استان با موانعی رو‌به‌رو شده بود با پیگیری استاندار هرمزگان و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق تسویه و به حساب خزانه واریز شد.

قهرمانی افزود: دستگاه قضایی استان هرمزگان در این باره با برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان صنایع بدهکار و شرکت گاز، نسبت به اتخاذ تمهیدات و تدابیر قانونی لازم با توافق طرفین اقدام نموده است.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درباره لزوم کمک به دولت با هدف تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم گفت: در نتیجه اقدام دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان، هم اکنون مطالبات شرکت گاز استان به روز شده و این شرکت تقریباً مطالبه معوقی ندارد.

رضا رفیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان نیز در این دیدار با تجلیل از رویکرد حمایتی مجموعه دستگاه قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان در این خصوص، از نقش مؤثر و راهبردی دستگاه قضایی به منظور احقاق حقوق بیت‌المال با تسهیل روند وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با اشاره به ضرورت تعامل دو سویه میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، افزود: همراهی و همکاری دادگستری هرمزگان موجب تسریع در پیشبرد برنامه‌های شرکت گاز استان و صیانت از سرمایه‌های عمومی شده است.

این نشست با تأکید طرفین بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و استمرار اقدامات مشترک به پایان رسید.