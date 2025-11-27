بیش از ۶۰۰ اثر به دبیرخانه نخستین همایش نهج‌البلاغه در استان سمنان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان از مشارکت گسترده علاقه‌مندان در نخستین همایش استانی نهج‌البلاغه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ اثر در پنج رشته فیلم کوتاه، مقاله‌نویسی، شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

حجت‌الاسلام قاسم نوروزپور افزود: داوری این آثار بر اساس شاخص‌های تخصصی و با حضور داوران برون‌سازمانی در حال انجام است.

وی هدف برگزاری این همایش را ترویج معارف علوی و کاربردی‌سازی آموزه‌های نهج‌البلاغه در میان کارکنان انتظامی، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه بیان کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اجرای طرح ترویجی نهج‌البلاغه در تمام واحدهای انتظامی گفت: مجموعه‌ای از حکمت‌ها و خطبه‌های کوتاه این کتاب ارزشمند در اختیار کارکنان قرار گرفته تا پس از حفظ، در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خدمتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: این برنامه با حمایت فرماندهی، در سطح همه پاسگاه‌ها اجرا شده و نسخه ترجمه روان نهج‌البلاغه نیز برای بهره‌مندی کارکنان توزیع شده است.

نوروزپور با بیان اینکه «فرمان امام علی(ع) به مالک‌اشتر الگویی ماندگار برای مدیران در طول تاریخ است» گفت: هم‌زمان با آموزش‌های نهج‌البلاغه، احکام اختصاصی پلیسی متناسب با مأموریت‌های حوزه‌های آگاهی، راهور و یگان‌های تخصصی نیز تدوین و تدریس شده تا مأموران از آگاهی‌های شرعی لازم برخوردار باشند.

او با اشاره به میزبانی سمنان در نخستین همایش تخصصی نهج‌البلاغه انتظامی کشور ادامه داد: از میان آثار ارسال‌شده، پس از داوری نهایی، ۲۰ اثر برتر به مرحله کشوری راه خواهد یافت.

محورهای این همایش شامل «جایگاه نهج‌البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا»، «کارکردهای ترویج نهج‌البلاغه در ارتقای فرهنگ‌سازمانی فراجا»، «الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه» و «راهکارهای ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه در مجموعه انتظامی» است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان همچنین آثار با موضوع «تعامل اجتماعی پلیس و مردم»، «ارتقای بصیرت دینی و انقلابی» و «رهیافت‌های تأمین امنیت در پرتو آموزه‌های علوی» را از دیگر محورهای پذیرفته‌شده اعلام کرد.