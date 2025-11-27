وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با استادان دانشگاه نیشابور، به تبیین مهم‌ ترین اولویت‌ های وزارت علوم در مدیریت دانشگاه‌ های کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین سیمایی صراف در جمع استادان دانشگاه نیشابور با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در زمینه تأمین مسکن دانشگاهیان، به برنامه این وزارتخانه برای واگذاری سامانه تغذیه به صنایع غذایی بزرگ هم اشاره و بر لزوم حضور میدانی و مستقیم روسای دانشگاه برای حل مشکلات تأکید کرد.

حسین سیمایی صراف در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین مسکن دانشگاهیان اظهار داشت: «تأمین مسکن برای استادان و کارمندان به عنوان یک معیار اصلی برای ارزیابی روسای دانشگاه تعیین شده است. ما در ۳۷ دانشگاه کشور، زمین‌ های مسکن را واگذار یا قطعات را مشخص کرده‌ ایم. اگرچه این طرح ها با موانع اداری و حقوقی مواجه است اما عزم جدی برای حل این موانع و عملیاتی کردن این سیاست وجود دارد.»

وزیر علوم در ادامه با اشاره به چالش‌ های نیروی انسانی در دانشگاه‌ ها افزود: «متأسفانه فرآیند استخدام نیروی قراردادی جدید بسیار پیچیده و دست‌ و پاگیر است. از سوی دیگر، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی بر اساس قوانین بالادستی فعلاً ممنوع است. ما پیگیر اصلاح این فرآیندها با مجلس شورای اسلامی هستیم.»

سیمایی صراف سیاست جدید وزارت متبوعش در حوزه تغذیه دانشجویی را این گونه تشریح کرد: «سیاست ما واگذاری کامل سامانه تغذیه به صنایع غذایی بزرگ و معتبر کشور است. این اقدام نه تنها کیفیت غذا را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌ ها را کاهش و مدیریت دانشگاه را از دغدغه این موضوع رها می‌ سازد. تا تحقق این امر، از روسای دانشگاه می‌ خواهم بر کیفیت غذا در رستوران‌ ها و خوابگاه‌ ها نظارت مستقیم داشته باشند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «برخی مشکلات ناشی از بی‌ تفاوتی یا سوء مدیریت است. از همه رئیسان دانشگاه ها می‌ خواهم به جای ماندن در اتاق‌ های خود، به طور مستمر در دانشکده‌ ها، گروه‌ های آموزشی و خوابگاه‌ ها حاضر شوند. این حضور میدانی برای درک واقعی مشکلات و ایجاد حس اعتماد در بین استادان و دانشجویان کاملاً ضروری است.»