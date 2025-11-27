پخش زنده
دولت اعلام کرد اختلاف قیمت نرخ سوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومانی را بهصورت اعتبار ریالی به رانندگان فعال در اسنپ، تپسی و دیگر سکوهای آنلاین پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس دستورالعمل جدید سهنرخی شدن بنزین، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه، ظرف ۳ ماه سامانهای برای شناسایی و احراز هویت رانندگان راهاندازی کند.
در این سامانه، مابهالتفاوت قیمت بنزین سهمیهای و قیمت جدید، بهصورت اعتبار قابل استفاده در جایگاهها به مالکان خودروهای شخصی فعال در پلتفرمهای حملونقل پرداخت میشود.
این طرح با هدف حمایت و تعیین تکلیف وضعیت بنزین رانندگان آنلاین اجرا میشود.