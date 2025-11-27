به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به همت بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی و در آیین افتتاح طرح‌های محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج با حضور وبیناری سردار سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طرح آبرسانی آب شرب روستای لاجانی ارومیه به بهره برداری رسید.

استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که بسیج سرمایه گرانسنگی است که همواره در خدمت مردم می‌باشد گفت: امروز برای حل مسایل و مشکلات کشور به تفکر بسیجی نیازمندیم.

رضا رحمانی با بیان این که در تفاهم نامه‌ای با بسیج سازندگی آبرسانی آب شرب روستایی به ۹۰۰ روستا در آذربایجان غربی به این نهاد واگذار شده است افزود: اجرای طرح هادی و مقاوم سازی مساکن روستایی برای ۶۰۰ روستا و احداث بیش از ۴ هزار مسکن محرومین در استان از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در این حوزه است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت: با وجود همه تهدیدات و توطئه‌های دشمنان ما شاهد هستیم که مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در بزنگاه‌ها و برهه‌های حساس پشتیبان نظام اسلامی هستند.

سردار سرتیپ دوم محمد حسین رجبی با اشاره به این که ارایه خدمات محله محور در مناطق محروم و کم برخوردار مورد تاکید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است افزود: این طرح فرصتی جدید برای خدمت رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار استان را فراهم کرده است.

با افتتاح این طرح مردم روستای لاجانی ارومیه که سالیان سال با مشکل تامین آب شرب مواجه بودند، از آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.