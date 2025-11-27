پخش زنده
مربی تیم ملی فوتسال زنان گفت: تیم ملی از روز نخست میدانست وارد یکی از دشوارترین گروههای مسابقات شده، اما با تحلیل دقیق رقبا، عملکرد مطمئن و اتحاد کامل، برای صعود از گروه و کسب نتایج بزرگ مصمم است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره شرایط ایران در جام جهانی و بازیهای انجامشده گفت:از روز قرعهکشی کاملاً روشن بود که گروه ما سختترین گروه مسابقات است؛ همه دنیا هم همین نظر را داشتند و این گروه را گروه مرگ نامیدند. حضور دو تیم قدرتمند برزیل و ایتالیا در کنار ایران کار را بسیار دشوار کرده بود، اما ما از ابتدا این شرایط را پذیرفته و برایش برنامهریزی کردیم.
او در ادامه درباره بازی نخست مقابل برزیل گفت:برزیل را بهطور کامل آنالیز کرده بودیم و بچهها دقیقاً میدانستند چطور باید بازی کنند. با اینکه سختترین حریفمان را در اولین بازی داشتیم، اما عملکرد بازیکنان عالی بود و از نمایش آنها کاملاً رضایت داشتیم.
محمودی سپس به مسابقه برابر پاناما اشاره کرد و گفت:سه امتیاز این بازی برای ما اولویت داشت. کسانی که فوتسال را میشناسند میدانند نتیجه بازی ایتالیا و پاناما یک اتفاق بود. پاناما تیمی نیست که بهراحتی آنقدر گل بخورد. ما هم در بازی با پاناما نمایش خوبی داشتیم، اما موقعیتهای زیادی را از دست دادیم. شاید بچهها تحتتأثیر نتایج قبلی احساس کردند باید با اختلاف زیاد برنده شوند و همین باعث شد کمی احساسی بازی کنند. در نهایت باید پذیرفت که از دست رفتن موقعیتها نتیجه بازی را تغییر داد.
او درباره تحلیل و آمادگی فنی گفت: برزیل را بهخوبی آنالیز کرده بودیم و این موضوع اعتمادبهنفس لازم را به بازیکنان میداد. مطمئن بودیم که باید از این بازی امتیاز بگیریم و گرچه این اتفاق نیفتاد، اما عملکرد بازیکنان نشان داد در مسیر درست قرار داریم و شایستگی گرفتن امتیاز را داشتیم.
مربی تیم ملی فوتسال درباره بازی حساس برابر ایتالیا گفت:از همان روزی که کار را در ایران شروع کردیم، هدفمان این بود که از این گروه سخت صعود کنیم. بازی با ایتالیا یک مسابقه کاملاً سرنوشتساز است و همه اعضای تیم با هم عهد کردهاند که با تمام توان برای ایران، برای پرچم کشور، برای مردم و برای خانوادههایشان بجنگند.
محمودی در پایان گفت:تمام وجودمان را گذاشتهایم تا نتیجهای خوب بگیریم و از این گروه صعود کنیم. امیدواریم با اتحاد، تلاش و تمرکز، اول از این مرحله بالا بیاییم و بعد هم در دور بعدی با روحیه بهتر به میدان برویم. هدف ما روشن است: نماینده شایستهای برای ایران باشیم.