مراسم استقبال از مردان طلایی فوتبال هفت نفره در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم استقبال از علیرضا احمدی مقدم و هادی خوش اقبال مردان طلایی رقابت های فوتبال هفت نفره آسیا-اقیانوسیه ۲۰۲۵ اندونزی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.
محمد رضا هراتی دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، خجسته معاون اداره کل ورزش و جوانان، صیامی معاون اداره ورزش و جوانان مشهد و جمعی از دوستان و خانواده های ورزشکاران در این مراسم حضور داشتند.
تیم کشورمان در این دوره از مسابقات به ترتیب مقابل تیم های مالزی، کره جنوبی، تایلند، استرالیا و اندونزی به پیروزی دست یافت.
تیمملی فوتبال هفت نفره با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال، امین رضایی و با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی راهی این مسابقات شده بود.