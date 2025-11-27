به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم استقبال از علیرضا احمدی مقدم و هادی خوش اقبال مردان طلایی رقابت‌ های فوتبال هفت نفره آسیا-اقیانوسیه ۲۰۲۵ اندونزی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.

محمد رضا هراتی دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، خجسته معاون اداره کل ورزش و جوانان، صیامی معاون اداره ورزش و جوانان مشهد و جمعی از دوستان و خانواده های ورزشکاران در این مراسم حضور داشتند.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با پیروزی مقابل اندونزی قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ شد.